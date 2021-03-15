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وزير المالية: 5 ملايين موظف يستفيد من الزيادة..و10.5 مليون من أصحاب المعاشات

الإثنين، 15 مارس 2021 11:06 م
وزير المالية: 5 ملايين موظف يستفيد من الزيادة..و10.5 مليون من أصحاب المعاشات الدكتور محمد معيط، وزير المالية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المستفيدين من الزيادات التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، 5 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة، و10.5 مليون من أصحاب المعاشات، مؤكدا رفع الحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية فى الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصرى، على قناة dmc، أن صرف الزيادات المقررة سيكون فى أول يوليو المقبل بالنسبة للمعاشات، وبنهاية نفس الشهر بالنسبة لمرتبات الموظفين.

وبالنسبة للقطاع الخاص، أوضح الوزير أن هذا القطاع يتبع المجلس القومي للأجور، وهو المعنى به، مردفا: "سيتم الإعلان عن رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية فى الفترة المقبلة، وكل من يستحق الترقية سيحصل عليها فى شهر يونيو المقبل وتم تخصيص مليار جنيه لها".


وزير الماليه

الضرائب

زياده المرتبات

زياده المعاشات

التضخم

الايرادات

المصروفات

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