الرئيس السيسي يوجه بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة 31 مليار جنيه

كتب محمد الجالى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه.

كما وجه بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.