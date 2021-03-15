رئيس الوزراء يتابع مشروعات وزارة التضامن بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، وزيرة التضامن، لمتابعة مشروعات الوزارة بمبادرة الرئيس حياة كريمة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، اليوم، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف التصالح فى مخالفات البناء، وكذا موقف قرى الظهير الصحراوى، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الهدف الأساسي من تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، هو الحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران، إلى جانب الحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة فيما يمتلكه من العقارات والوحدات السكنية، مع رفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.