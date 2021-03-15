اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مارس 2021 07:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتابع مشروعات وزارة التضامن بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة

الإثنين، 15 مارس 2021 07:18 م
رئيس الوزراء يتابع مشروعات وزارة التضامن بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، وزيرة التضامن، لمتابعة مشروعات الوزارة بمبادرة الرئيس حياة كريمة.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، اليوم، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف التصالح فى مخالفات البناء، وكذا موقف قرى الظهير الصحراوى، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الهدف الأساسي من تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، هو الحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران، إلى جانب الحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة فيما يمتلكه من العقارات والوحدات السكنية، مع رفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

حياة كريمة

مصطفى مدبولى

الحكومة

مبادرة حياة كريمة

المبادرة الرئاسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة