أخبار × 24 ساعة.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار ونشاط للرياح حتى الثلاثاء

كتب محسن البديوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزيرة التضامن: الدعم المقدم لبرنامج تكافل وكرامة بلغ 19 مليار جنيه فى 2020

الإفتاء: استطلاع هلال شهر شعبان السبت ونتيجة الرؤية الشرعية بعد المغرب