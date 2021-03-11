أخبار × 24 ساعة.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار ونشاط للرياح حتى الثلاثاء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزيرة التضامن: الدعم المقدم لبرنامج تكافل وكرامة بلغ 19 مليار جنيه فى 2020
الإفتاء: استطلاع هلال شهر شعبان السبت ونتيجة الرؤية الشرعية بعد المغرب
رئيس المناخ بوزارة الزراعة: طقس الخميس والجمعة يشهد 4 فصول فى يوم واحد
انخفاض درجات وأمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الثلاثاء
جامعة الأزهر تقرر تأجيل امتحانات كليات البنات بأسيوط بعد ثبوت حالتين كورونا
الصحة تكشف 3 فئات بينهم مرضى الحساسية والحوامل ممنوعين من لقاح كورونا
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