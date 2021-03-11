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أخبار × 24 ساعة.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار ونشاط للرياح حتى الثلاثاء

الخميس، 11 مارس 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار ونشاط للرياح حتى الثلاثاء حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محسن البديوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزيرة التضامن: الدعم المقدم لبرنامج تكافل وكرامة بلغ 19 مليار جنيه فى 2020

 

الإفتاء: استطلاع هلال شهر شعبان السبت ونتيجة الرؤية الشرعية بعد المغرب

 

رئيس المناخ بوزارة الزراعة: طقس الخميس والجمعة يشهد 4 فصول فى يوم واحد

 

انخفاض درجات وأمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الثلاثاء
 

جامعة الأزهر تقرر تأجيل امتحانات كليات البنات بأسيوط بعد ثبوت حالتين كورونا

 

 


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