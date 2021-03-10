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هيئة الدواء: منحنا الترخيص الطارئ لـ4 لقاحات كورونا و2 آخرين قيد التقييم

الأربعاء، 10 مارس 2021 01:30 م
هيئة الدواء: منحنا الترخيص الطارئ لـ4 لقاحات كورونا و2 آخرين قيد التقييم الدكتور محمود ياسين المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور محمود ياسين المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية أنه تم منح رخصة الاستخدام الطارئ حتى الآن لـ 4 لقاحات وأضاف: يوجد لقاحان حاليا يتم تقييمهم بهيئة الدواء المصرية ليحصلوا على ذات الرخصة.

وأضاف الدكتور محمود ياسين المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية اللقاحات التي تم منحها رخصة الاستخدام الطارئ تشمل كل من " لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح سبوتنيك V الروسي"، إضافة لقاح "كوفيشيلد – استرازنيكا" إنتاج معهد سيرم الهندي، ولقاح "استرازينيكا - AZD 1222" المستورد من كوريا الجنوبية واللذان تعاقدا على نقل تقنية تصنيع اللقاح من شركة استرازينيكا البريطانية.

وأضاف المتحدث الإعلامى باسم هيئة الدواء المصرية: كان للهيئة دور كبير يتسق مع توجيها الدولة الخاصة بتوفير الاحتياجات الدوائية بالتزامن مع جائحة كورونا وكان أخرها التدخل بنظام التسجيل والاستخدام الطارئ للمستحضرات الصيدلية والحيوية وهو إجراء استثنائي قائم على دراسة المخاطر لتقييم المستحضرات الصيدلية والحيوية غير المسجلة، والتي يمكن استخدامها في حالات طوارئ الصحة العامة مثل انتشار الأوبئة متضمنة تفاصيل المتطلبات الفنية لهذه الموافقة والاشتراطات الواجب استيفائها من قبل الشركة المنتجة.

وتابع: تم تطبيق ذلك على اللقاحات الخاصة بكورونا حيث تم تسجيل عددا منها للطوارئ مثل لقاح سينوفارم ولقاح استرازينيكا واللقاح الروسى واستكمل : الاستخدام الطارئ يعنى الموافقة على تداول تلك المستحضرات لفترة محددة لضمان سرعة توافرها بجمهورية مصر العربية فى حالات الأزمات والطوارئ وذلك بعد تقييم واستيفاء متطلبات أمان وجودة وفاعلية اللقاح، ضماناً لأمان وجودة وفاعلية تلك المستحضرات، وذلك من خلال تقييم الملفات الخاصة بجودة المستحضرات وجميع الدراسات ما قبل الإكلينيكية، والدراسات الإكلينيكية قبل السماح بتداولها.


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لقاحات كورونا

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