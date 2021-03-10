اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مارس 2021 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

انخفاض درجات وأمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الثلاثاء

الأربعاء، 10 مارس 2021 02:37 م
انخفاض درجات وأمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الثلاثاء حالة الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن  الظواهر الجوية المتوقعة من غد الخميس 11 مارس 2021 إلى الثلاثاء 16 مارس 2021، حيث تشهد البلاد غدا انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل:

- يوم الخميس 11 مارس:

فرص أمطار خفيفة على مناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية) على فترات متقطعة (30 % تقريبا).

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من (2.5 : 3.5 متر).

يوم الجمعة 12 مارس:

أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة (40% تقريبا).

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد .

 نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وارتفاع الموج من (3 : 4 متر)

- يوم السبت 13 مارس:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

- الأحد 14 مارس:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

- يوم الإثنين 15 مارس:

 شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

 نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد .

-  الثلاثاء 16 مارس :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد .


 


حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس القاهرة

حالة الطقس هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الاسكندرية

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس

حاله الطقس

حالة الطقس فى الاسكندرية

حالة الطقس درجة الحرارة

حالة الطقس غدا الثلاثاء

حالة الطقس الان

حالة الطقس درجة الحرارة غدا

الطقس غدا

اخبار الطقس

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس في الاسكندريه

اخبار الطقس غدا في الاسكندريه

الطقس غدًا

توقعات الطقس غدا

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة غدا

درجات الحرارة في مصر

درجات الحرارة في القاهرة

درجات الحرارة في الإسكندرية

درجات الحرارة الان

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة