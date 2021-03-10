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الإفتاء: استطلاع هلال شهر شعبان السبت ونتيجة الرؤية الشرعية بعد المغرب

الأربعاء، 10 مارس 2021 09:20 م
الإفتاء: استطلاع هلال شهر شعبان السبت ونتيجة الرؤية الشرعية بعد المغرب هلال - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه سوف يتم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم السبت القادم، كما سيتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية بعد المغرب، فى نفس اليوم.

وقالت الإفتاء، فى تغريده لها عبر حسابها على تويتر: "بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر شعبان لعام 1442هـ يوم السبت القادم 29 رجب الموافق 13-3-2021، وسيتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية بعد المغرب.. الله بلّغنا رمضان".

الإفتاء
الإفتاء

ويولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 21 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى، يوم السبت 29 من رجب 1443 هجريا الموافق 2021 /3 /13، وهو يوم الرؤية.

ويبقى الهلال الجديد فى سماء كل من مكة المكرمة لمدة 8 دقائق، والقاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، أما فى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (5 - 8 دقائق).

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى، الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

 


الافتاء

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الافتاء المصرية

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