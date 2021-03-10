الصحة تكشف 3 فئات بينهم مرضى الحساسية والحوامل ممنوعين من لقاح كورونا

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا يوجد موانع مرضية معينة تمنع من الحصول على لقاح كورونا. وقالت الوزارة، أنه لا توجد موانع لأخذ اللقاح باستثناء الأطفال والسيدات الحوامل والمرضعات ومرضى الحساسية.

أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمى للوزارة، أن الخط الساخن للوزارة (15335)، يستقبل استفسارات المواطنين حول اللقاح وتمكينهم من التسجيل.

وتابع: تم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، وهم (العاملين فى القطاع الطبي، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبى وهم كل من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن).



ولفت مجاهد، إلى أن الموقع الإلكترونى سيقوم بإعطاء الأولوية فى الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية، وفقًا للبيانات التى تم إدخالها على الموقع وأضاف أنه مع وصول كميات كبيرة من اللقاح سيتم التوسع الفئات للحصول على اللقاح .



وأشار إلى أنه تم تخصيص مكتب فى الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وقال: فعليا يتم تسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوى، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحى، حيث يتم إرسال رسائل نصية لتلك الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقى اللقاح للتسهيل عليهم فى الحصول على اللقاحات.

وأضاف أن المواطن يقوم بإدخال البيانات التعريفية على موقع حجز لقاح كورونا مثل الاسم والرقم القومى وبيانات التواصل مثل رقم الهاتف، حيث يتم إرسال رمز التحقق للتأكد من صحة الرقم ويتم التأكد إذا كان هناك حساب (واتس آب) خاص بالرقم لسهولة التواصل، ثم يتم تحديد المحافظة وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن فى الحصول على اللقاح بها.