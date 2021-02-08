صور رفاعة الطهطاوى على "تكاتك" طهطا.. والوحدة المحلية: نحاول إحياء التراث

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى، أنه يتنبه على أصحاب التوك توك بنطاق مركز ومدينة طهطا والقرى التابعة لها فقط سرعة التوجه إلى مبنى الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا "قسم النقل البطىء" لترخيص التوك توك وعلى أصحاب التوك توك من خارج مركز ومدينة طهطا عدم التواجد نهائيا ومن يخالف ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية ومصادرة التوك توك.

هذا الإعلان فى البداية رحب به الجميع ولكن سرعان ما تسبب هذا الإعلان فى حالة من السخط من قبل المواطنين بمدينة طهطا بصفة خاصة والمواطنين بمحافظة سوهاج بصفة عامة، حيث فوجئ الأهالى بقيام الوحدة المحلية بوضع بوسترات تحمل أرقام وبجوارها صورة رائد النهضة العملية الحديثة رفاعة رافع الطهطاوى.

فى البداية يقول أحمد صلاح من أهالى مركز ومدينة طهطا ، إن ما حدث من قبل الوحدة المحلية جريمة لا تغتفر ويجب محاسبة صاحب الفكرة والمتسبب فيها والمنفذ لها قانونا ، وأن ما حدث لا يقل جرما عن تشويه التماثيل الخاصة بالعظماء التى وجدت لفترة بالشوارع بالمحافظات المختلفة ثم انتهت ، وأن ما حدث من قبل الوحدة المحلية إن دل إنما يدل على عدم وعى بقدر قامة من قامت مصر خلدة التاريخ ويعرفه العالم أجمع وأننا كمثقفين نشجب وندين هذه الفعلة النكراء ونطالب اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج فتح تحقيق عاجل فى الواقعة ومجازاة المتسببين فى تشويه سيرة العلامة رفاعة الطهطاوى بهذا الشكل.

أما محمد حسين أحد المثقفين بطهطا فقال : "كان بدلا من قيام الوحدة المحلية بوضع صورة رفاعة الطهطاوى على مركبات التوك التوك التى ليل نهار تقوم بتشغيل أغانى المهرجانات والأغانى الهابطة، بالإضافة إلى استخدامها فى الأعمال المخلة بالآداب العامة وهذا مثبت فى محاضر شرطية رسمية كان الأفضل بإصدار أمر بتخليد تاريخ رفاعة الطهطاوى داخل المدراس وفى الميادين الرئيسية ليعرف الجميع وخاصة الأجيال الجديدة من هو رفاعة الطهطاوى أبن مدينة طهطا".

ويستكمل محمد عمر : "من المؤسف أن نجد العلامة رفاعة رافع الطهطاوى عبارة عن مصلق على ظهور مركبات التوك توك بعد أن كانت صورته موجودة على أغلفة الكتب الدراسية وفى المجلات العالمية دون النظر إلى تاريخه ورحلاته العلمية وما قدم من نهضة تعليمة غير مسبوقة لمصر الحديثة نحن نناشد وزير التنمية المحلية بسرعة إصدار قرار ملزم لكل المحافظات ممثلة فى الوحدات المحلية بعدم التعرض إلى الشخصيات العامة والتاريخية من خلال عمل تماثيل أو بوسترات إلى بعد الرجوع إلى المختصين فى هذا الشأن".

الوحدة المحلية من جانبها، أوضحت فى ردها أن وضع الصور وترقيم التوكتوك بالمدينة، يعد حلا جذريا لأزمة التكدس والزحام المرورى ومنع دخول مركبات التوك توك التى تأتى من خارج المدينة ، وفكرة وضع صور تحمل قائد النهضة العلمية فى مصر رفاعة رافع الطهطاوى، هى من باب إحياء التراث والشخصيات العلمية الشهيرة بمدينة طهطا.



صور-رائد-النهضة-العلمية-الحديثة-على-ظهور-التوك-توك-(1)



صور-رائد-النهضة-العلمية-الحديثة-على-ظهور-التوك-توك-(2)



صور-رائد-النهضة-العلمية-الحديثة-على-ظهور-التوك-توك-(4)



صور-رائد-النهضة-العلمية-الحديثة-على-ظهور-التوك-توك-(5)



صور-رائد-النهضة-العلمية-الحديثة-على-ظهور-التوك-توك-(6)