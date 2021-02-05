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أصيب 16 شخصًا بجروح من جراء حادث انفجار قنبلة يدوية مزروعة على طريق بمدينة /سيبي/ في إقليم /بلوشستان/ الباكستاني، وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية اليوم /الجمعة/ أنه تم نقل الضحايا المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وكان من بينهم طفلان، وأربعة آخرون يرقدون في حالة صحية حرجة، وأشار مسئول بالشرطة إلى أنه "قبل لحظات من وقوع الانفجار، مرت مسيرة بمناسبة يوم التضامن مع كشمير من المنطقة"، موضحًا أن التقارير الأولية تكشف عن أنه تم تثبيت القنبلة اليدوية على دراجة بخارية متوقفة هناك.