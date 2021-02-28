أخبار مصر.. مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 28 مارس المقبل

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية مزيداً من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها قرار مد الأوكازيون الشتوى حتى 28 مارس المقبل، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 28 مارس المقبل

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً رقم 37 لسنة 2021 بمد فترة التصفية الأولى لموسم 2021 الأوكازيون الشتوى لينتهى يوم 28 مارس المقبل، بدلاً من يوم 7 مارس.

وأكدت الوزارة على الجهات الراغبة بالمشاركة فى الاوكازيون، ضرورة الحصول على موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، ووجهت الوزارة كافة الجهات الرقابية بالوزارة والمديريات بضرورة تكثيف الحملات للتأكد من تطبيق أوكازيون حقيقى مع وضع سعر البيع بالشهر السابق للاوكازيون والسعر بعد التخفيض على كل قطعة.

كلوب يطالب ليفربول بتجديد عقد محمد صلاح لقطع الطريق أمام برشلونة والريال

تقدم الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بطلب رسمي إلى مالكي النادي الإنجليزى، لتجديد عقد محمد صلاح نجم المنتخب المصري وجناح الريدز والذى ينتهى عقده في أنفيلد خلال صيف 2023، بعد الاهتمام الواضح من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان باللاعب.

اعرف أعضاء اللجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسى

يهدف القانون رقم 204 لسنة 2020 باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة، وذلك من خلال جائزة تمنح سنويا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما فى مجالات الثقافة والفنون.

الرئيس يصدق على قانون للبحث عن الغاز فى منطقة شمال سيدى برانى البحرية

نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 159 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شيفرون إيجيبت هولدنجز إى.إل تى دى. وشركة ثروة للبترول أس.إيه.إى. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال سيدى برانى البحرية بالبحر المتوسط.

طلاب الصف الثانى الثانوى فى 12محافظة يؤدون امتحان اللغة العربية

بدأ طلاب الصف الثانى الثانوى فى 12 محافظات وهى الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر، أداء امتحان اللغة العربية حيث تم فتح المنصة لاختبار الطلاب إلكترونياً داخل المدارس.

تلاميذ الصف الرابع الابتدائي يبدأون امتحان الترم الأول متعدد التخصصات

بدأ تلاميذ الصف الرابع الابتدائي الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول، حيث يختبر الطلاب لمدة ساعتين فى جميع المواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات فى ورقة واحدة، من خلال الإجابة على 30 سؤالاً فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد دون أى أجزاء مثالية.

"التأمينات" تبدأ غدا صرف معاشات شهر مارس

تبدأ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعىُ اعتبارا من غد الإثنين صرف معاشات مارس، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر صرف المعاشات وفق جداول منظمة منعا للتكدس.

شبورة بكافة الأنحاء اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالعاصمة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم، الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بجميع المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من اليوم الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021، حيث تستهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل، بالمجان.

19 اقتراحا برغبة موجهة للحكومة أمام لجنة الشكاوى بمجلس النواب.. الاقتراحات تطالب بتطوير مستشفيات ومراكز شباب.. وإنشاء مدينة رياضية ومستشفيين للحروق ومركز سموم وعلاج الإدمان ومدارس تمريض.. ودعم منظومة الإسعاف

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، اجتماعين اليوم الأحد، لمناقشة 19 اقتراحا برغبة، مقدمة من النواب وموجهة للحكومة، بشأن تطوير وتأهيل عدد من مكاتب البريد على مستوى المحافظات، وبشأن تطوير وتأهيل مستشفيات ووحدات صحية وتوفير مستلزمات وأجهزة طبية، وإنشاء مستشفيات للحروق ومدارس تمريض ببعض المدن، وإنشاء مستشفى دولى بالغردقة، وبشأن إقامة طريق ساحلي لمدينة القناطر الخيرية.

اتحاد الكرة يخطر الأندية رسميا بإلغاء مسحات كورونا للاعبين قبل مباريات الدورى

قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، إلغاء مسحات كورونا للاعبين والمدربين قبل مباريات الدورى وكأس مصر هذا الموسم، كما كان الوضع منذ انطلاق الموسم الحالى والمنصرم فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

الصحة: بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا نهاية الأسبوع الجارى

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم البدء في تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنه بلقاح كورونا نهاية الأسبوع الجارى، بالتزامن مع وصول ملايين الجرعات من اللقاح الخاص بكورونا.

3 تحديات تنتظر موسيماني مع الأهلي أمام الطلائع.. حصيلة النقاط آخر 5 مباريات تهدد عرش الجنوب إفريقي .. صحوة الطلائع ترفع من إثارة اللقاء.. والمعارك الإفريقية تخرج المباراة من دائرة القسمة على اثنين

يدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى مواجهة صعبة و مرتقبة وحماسية في السابعة والنصف من مساء اليوم عندما يلتقى مع طلائع الجيش نظرا للظروف التي يمر بها كل فريق وتطلعات كل طرف في الظفر بالنقاط الثلاثة مما يجعل هناك هجوم متبادل متوقع بين الفريقين .

بالأرقام.. "حياة كريمة" أول مبادرة يستفيد منها كل فئات المجتمع اقتصاديا واجتماعيا فى وقت واحد.. و80 مليون مواطن تصلهم خدماتها بشكل مباشر.. و4 لجان ترصد وتنفذ وتراقب.. و515 مليار جنيه استثمارات خلال 3 سنوات

منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، وعد الشعب المصرى بأن تتغير أحوالهم فى أقرب وقت ممكن إلى مستويات معيشية أفضل، ورغم ما تعرضت له مصر من هجمات متتالية وحروب ظاهرة وباطنة من دول وجماعات إرهابية، إلا أن الرئيس واصل تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الاجتماعية جنبا إلى جنب مع محاربة الإرهاب، لتنفيذ وعده بتغيير أحوال الناس.

التضامن: توجيه 75% من برامج الإقراض للمرأة وتنفيذ برامج لحمايتهن من العنف

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تنظر لقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية من منظور حقوقى ينعكس فى برامج عدة تبدأ من برامج الدعم النقدى للمرأة والتمكين الاقتصادى حيث توجه الوزارة نسبة 75% من برامج الإقراض للمرأة، كما لدى الوزارة عدة برامج لحماية النساء من كافة أشكال العنف أو استغلالها جسديا أو جنسيا.

الحكومة تنفى خصم 30% من رواتب العاملين لخدمة الراتب على بطاقات ميزة

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن خصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدعوى تقديم خدمة "الراتب المقدم" على بطاقات "ميزة"

طلاب الأزهر يواصلون تأدية امتحانات الفصل الدراسى الأول.. إلغاء السؤال الأول بمادة القرآن للشهادة الابتدائية وتوزيع درجته.. وقطاع المعاهد يحدد ضوابط تصحيح الورقة الامتحانية المجمعة والإجراءات داخل مقرات التصحيح

واصل طلاب المعاهد الأزهرية امتحانات الفصل الدراسى الأول لليوم الثانى، حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحان مادة القرآن الكريم والتربية الإسلامية، وطلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى يؤدون امتحان مادة القرآن والفقه، بينما يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان بمادة القران والفقه والمنطق.

افتتاح مقار جديدة للأحوال المدنية وتمديد ساعات العمل حتى 9 مساءً

قررت وزارة الداخلية إفتتاح بعض السجلات وتمديد ساعات العمل فى بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، وإستكمالاً لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من تمديد العمل بعدد ( 7 ) سجلات على مستوى الجمهورية حتى الساعة 9مساءً ، وتخصيص مكتب لكبار السن وذوى القدرات الخاصة ( بديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالقاهرة ) .

دفتر أحوال المحترفين المصريين اليوم.. صلاح والننى فى مغامرة جديدة بالدورى الإنجليزى.. ليفربول يطمح فى الخروج من سلسلة الهزائم المتتالية.. والفرعون يسعى لتعزيز صدارته للهدافين.. وأرسنال فى اختبار صعب أمام ليستر

يدخل الثنائى المصرى محمد صلاح ومحمد الننى اليوم، الأحد، مغامرة جديدة فى الدوري الإنجليزي، إذ يخوض ليفربول مواجهة أمام مضيفه فريق شيفيلد يونايتد، ويحل أرسنال ضيفا على فريق ليستر سيتي فى مواجهة صعبة ضمن منافسات الجولة الـ 26 من البريميرليج، كما تشهد الجولة أيضا مواجهة من العيار الثقيل تجمع تشيلسي مع ضيفه مانشستر يونايتد.

انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. الصحة: نجحنا فى الحصول على 38.2 مليون جرعة من التطعيمات.. ومشاركة 2800 سيارة إسعاف وقوافل علاجية للوصول إلى الأماكن النائية.. وتناشد أولياء الأمور بضرورة تطعيم أطفالهم

أطلقت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من مركز طبي أهالينا بـ مدينة السلام محافظة القاهرة، والتي تستمر في الفترة من 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021 بالمجان للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.

أسعار الذهب اليوم الأحد تستقر عند 766 جنيها للجرام عيار 21

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 28 فبراير 2021 عند 766 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك بالتزامن مع الاجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.