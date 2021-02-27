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امتحان الصف الرابع الابتدائى 2021 المجمع للفصل الدراسى الأول غدا

السبت، 27 فبراير 2021 03:50 م
امتحان الصف الرابع الابتدائى 2021 المجمع للفصل الدراسى الأول غدا تلاميذ - أرشيفية
كتب ــ محمود طه حسين

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يؤدى غدا الأحد طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول حيث يختبر الطلاب لمدة ساعتين فى جميع المواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات فى ورقة واحد من خلال الإجابة عن 30 سؤالاً فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد دون أى أجزاء مثالية.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

وتم إعلان موقف طلاب صفوف النقل من تقييمات الفصل الدراسي الأول
 
- الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي (تضم ما يقرب من مليون و400 ألف طالب/طالبة): 
 
صممت الوزارة مجموعة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل في أقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعي وإلتزام بالضوابط الإحترازية حيث ستبدأ الامتحانات يوم 28 فبراير الجاري وتستمر حتى 4 مارس المقبل وستكون في المدرسة ولن يحضر سوى الطالب الممتحن فقط.
 
وسيكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة وتضم عدد من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.
 
وسيكون جدول الامتحان كالتالي: (الصف الرابع الابتدائي "يوم 28 فبراير"- الصف الخامس الابتدائي "يوم 1 مارس"- الصف السادس الابتدائي "يوم 2 مارس"- الصف الأول الإعدادي "يوم 3 مارس"- الصف الثاني الإعدادي "يوم 4 مارس").
 
زمن الامتحان: ساعتان لكل صف، ويتم تحديد عدد أسئلة كل مادة طبقًا للوزن النسبي لها.
 
وبالنسبة لضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى: ستحسب درجة 50%على امتحان الفصل الدراسي الأول و 50%على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات التي تعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو..
ويشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلى للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة فى أى مادة عن 25%.
 
كما أن الطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلى وحصل على أقل من 25% فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في تلك المواد التي لم يحقق بها نسبة 25%.. والطالب الحاصل على أقل من 50% فى المجموع الكلى يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في المواد التي لم يحصل فيها على نسبة 25%حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلى.
 
 

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

امتحان متعدد التخصصات

الصف الرابع الابتدائي

امتحان الصف الرابع الابتدائى

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