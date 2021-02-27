غدا.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

تنطلق صباح غداً الاحد ، ولمدة 4 أيام الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال على مستوى المحافظة بالكامل .

وأكدت المحافظة أن الحملة تستهدف تطعيم الاطفال فى الفئة العمرية من سن يوم حتى 5 سنوات بالمجان من خلال الوحدات والمكاتب والمراكز الصحية فى إطار خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الاطفال .

وأشار بيان لمحافظة الجيزة إلى أنه تم تجهيز فرق تطعيم متخصصة ثابتة ومتحركة من خلال مديرية الشئون الصحية والتي ستقوم بالمرور على المنازل والحضانات والميادين والأسواق وأماكن التجمعات البشرية في المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الصحية لتطعيم الاطفال حيث أنه تم تجهيز زجاجات الطعوم اللازمة للأطفال المستهدفين بالمحافظة وذلك بدءآ من الساعة الثامنة صباحآ وحتي الخامسة مساءا.