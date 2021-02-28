اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 فبراير 2021 10:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء امتحان العربى للصف الثانى الثانوى فى 15 محافظة

الأحد، 28 فبراير 2021 09:16 ص
بدء امتحان العربى للصف الثانى الثانوى فى 15 محافظة امتحانات
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ طلاب الصف الثانى الثانوى العام فى 15 محافظة امتحان اللغة العربية، هى : محافظات القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، بينما يبدأ طلاب باقى المحافظات وهم الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر من العاشرة صباحا.
 
وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منصة الامتحان الإلكترونى لدخول الطالب لأداء الاختبار، موضحة أن قرار توزيع الطلاب حسب المحافظة هدفه تخفيف الاحمال على الشبكات، وشهدت المدارس الثانوى صباح اليوم تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث قامت مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة باستقبال الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لكورونا على طلاب الصف الثانى الثانوى العام فى أول يوم لهم بامتحانات الفصل الدراسى الأول حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

امتحان ثانية ثانوى

امتحانات الصف الثانى الثانوى

التربية والتعليم

الامتحان الإلكترونى

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة