اليوم السابع
Ads
السبت، 27 فبراير 2021 02:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أمطار وشبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس

السبت، 27 فبراير 2021 12:38 م
أمطار وشبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس شبورة
كتب ــ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 27 فبراير 2021 إلى الخميس 4 مارس 2021
 
 يوم السبت 27 فبراير:
 
 أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا).
 
 شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد .
 
 يوم الأحد 28 فبراير : 
 
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .
 
 شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد . 
 
يوم الاثنين 1 مارس: 
 
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .
 
 نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية و جنوب سيناء . 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد .
 
 يوم الثلاثاء 2 مارس :
 
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) . 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد
 
 يوم الأربعاء 3 مارس :
 
 أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) . 
 
نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد . 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد .
 
 يوم الخميس 4 مارس :
 
 أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .
 
 نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسيناء وجنوب البلاد .
 
 شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد . 
 
وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية.

حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس في القاهرة

حاله الطقس

الطقس غدا

اخبار الطقس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غدا شبورة بكافة الأنحاء وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالعاصمة 11 درجة

السبت، 27 فبراير 2021 11:59 ص

جنوب سيناء تودع كوارث السيول.. الانتهاء من 100 منشأ للحماية من أخطار الأمطار

السبت، 27 فبراير 2021 06:00 ص

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع المقبل.. شبورة ورياح وأمطار.. فيديو

السبت، 27 فبراير 2021 02:00 ص

شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل

الجمعة، 26 فبراير 2021 12:41 م

طقس الخليج.. نشاط للرياح فى السعودية والبحرين وأمطار خفيفة بالامارات

الجمعة، 26 فبراير 2021 08:30 ص

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والقاهرة اليوم.. والصغرى بالعاصمة 11 درجة

الجمعة، 26 فبراير 2021 08:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة