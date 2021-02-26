السيروتونين منظم المزاج الداخلى.. 5 طرق لتعزيز مستوياته بشكل طبيعى

كتبت هند عادل

السيروتونين هو ناقل عصبي في عقلك وهو المسئول عن تنظيم حالتك المزاجية، وكثير من الناس غير مدركين لهذا المصطلح ولا يعرفون أهمية السيروتونين، فهو مكون في الدماغ ينظم مزاجك وسعادتك وقلقك وهو مرتبط باضطراب الاكتئاب والذعر والقلق يمكن أن تكون الأمراض العقلية نتيجة لانخفاض السيروتونين في دماغك.

ووفقًا لتقرير لموقع time now news ينتج دماغك هرمونات سعيدة وحزينة تحدد مزاجك وسلوكك، السيروتونين مسئول أيضًا عن الإدراك والذاكرة والتعلم، هذا هرمون رئيسي لا يؤثر فقط على عقلك ولكن على جسمك بشكل عام إنها تلعب دورًا رئيسيًا في صحتك العقلية، يمنحك السيروتونين شعورًا بالرفاهية والسعادة المستويات المرتفعة أو المنخفضة للغاية من السيروتونين ليست صحية يجب أن يكون هناك توازن لهذا الهرمون في جسمك، يمكن أن يؤدي انخفاض مستوى السيروتونين إلى الاكتئاب ويؤدي المستوى المرتفع للغاية من السيروتونين إلى انخفاض الإثارة وارتفاع ضغط الدم والأرق كما أنه يحفز الجزء من الدماغ الذي يتحكم في الاستيقاظ والنوم.

عندما تكون مستويات السيروتونين لديك طبيعية، فمن المرجح أن تشعر بالهدوء والاسترخاء والسعادة والتركيز. يمكن أن تكون الاضطرابات السلوكية نتيجة لانخفاض السيروتونين إذا كنت تشك في أن مستويات السيروتونين لديك تتناقص أو تزيد عن المعدل الطبيعي، فعليك بالتأكيد زيارة طبيب نفسي. ويمكن للمرء أيضًا زيادة مستويات السيروتونين بشكل طبيعي في المرحلة الأولية إذا تم الاهتمام به جيدًا.

5 طرق لزيادة السيروتونين:

ممارسة الرياضة: يجب أن تعمل على رفع معدل ضربات قلبك جرب تمارين الأيروبيكس أو الزومبا للحصول على أفضل النتائج ينتج عن التمارين الرياضية هرمونات سعيدة في عقلك وتحافظ على عمل عقلك بسلاسة يمكنك أيضًا تجربة السباحة أو الركض أو المشي لمسافات طويلة ، أيهما يجعلك تشعر بالمغامرة والحماس.

الشمس: يزيد الضوء الساطع وأشعة الشمس من كمية السيروتونين في عقلك ما يساعد في تفتيح مزاجك ما يجعلك تشعر بالاسترخاء يجب أن تقضي 30 دقيقة على الأقل في الشمس كل يوم حتى تكون مستويات السيروتونين لديك طبيعية ولا ينتهي بك الأمر إلى المعاناة من الاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى ذات الصلة.

تدليك الأنسجة العميقة: يساعد تدليك الأنسجة العميقة في التخلص من التوتر وتهدئتك ينصح بشدة إذا كنت تشعر بالتوتر والتوتر لفترة طويلة الآن مطلوب 20 دقيقة على الأقل من العلاج بالتدليك للتخلص من القلق والتوتر ينتج السيروتونين ويخفف من مزاجك.

الغذاء: من المستحيل الحصول على السيروتونين مباشرة من المنتجات الغذائية ولكن هناك بعض الأطعمة الغنية بالتريبتوفان والتي بدورها ستزيد من مستوى الهرمونات السعيدة في جسمك يجب أن تستهلك أطعمة مثل الأرز البني ودقيق الشوفان والحليب والجبن والمكسرات وخبز القمح والأناناس لتطبيع مستويات السيروتونين بشكل طبيعي.

التأمل: التأمل المصحوب بتمارين التنفس هو مفتاح العقل السليم يهدئ ويريح أعصاب دماغك يزيد من إفراز السيروتونين ويخلق شعوراً بالسلام الداخلي.