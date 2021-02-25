علاج ارتفاع ضغط الدم.. الحد من تناول الملح والسيطرة على التوتر

كتبت مروة هريدى

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية يجب على الشخص الحد من تناول الملح إلى أقل من 1500 مجم يوميًا لمنع ارتفاع ضغط الدم، حيث يعد تقليل الملح مفيد جدًا خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عدم التوازن بين نسب الملح والبوتاسيوم أو المصابين بأمراض الكلى أو قصور فى القلب، لذلك من المهم الحفاظ على نسبة الملح والبوتاسيوم لضمان عدم ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لما ذكره موقع " timesofindia".

- فيما يلى.. طرق الحفاظ على ضغط الدم:

1- النظام الغذائى النباتى

يوصى خبراء التغذية بتناول الطعام النباتى الذى يشمل البروكلى والسبانخ والبنجر والطماطم والجزر والخضراوات النشوية مثل البطاطس والعدس وفول الصويا والفاصوليا البيضاء والفواكه مثل الموز والبرتقال والشمام والفواكه المجففة مثل الزبيب والتمر والبرقوق للحفاظ على نسبة البوتاسيوم والملح فى الجسم.

2- تقليل استهلاك الكحول

بالرغم أن الدراسات لم تجد صلة مباشرة بين ضغط الدم واستهلاك الكحول إلا أنه يمكن أن يساهم فى زيادة الوزن والذي بدوره يمكن أن يؤثر على ضغط الدم، خاصة أنه الكحول مليء بالسعرات الحرارية التى يمكن أن تُسبب السمنة وبالتالى ارتفاع ضغط الدم.

3- فقدان الوزن

زيادة الوزن تؤدى بدورها إلى ارتفاع ضغط الدم، حيث تشير الدراسات إلى أنه يمكن ضغط الدم ينخفض بمقدار 1 مم زئبق لكل نصف كيلو جرام يتم خسارته من وزنك، لذلك من المهم الحفاظ على وزن صحى.

4- السيطرة على التوتر

نشعر جميعًا بالتوتر من وقت لآخر، فقد يؤدى الإجهاد المزمن إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، لذلك من المهم تناول طعام صحى وممارسة تمارين الاسترخاء لتخفيف هذا التوتر.

5- ممارسة التمارين الهوائية بانتظام

يعتبر الحفاظ على النشاط البدنى من أهم العادات اللازمة لنمط حياة صحى ويترتب عليه أيضًا خفض ضغط الدم، وتعتبر التمارين الهوائية مثل ركوب الدراجات أو المشى السريع أو السباحة مفضلة للحفاظ على ضغط الدم من الارتفاع.