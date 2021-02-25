"FDA" تصدر قرارها بشأن الموافقة على لقاح كورونا من جونسون غدا

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA" ستتخذ قرارا حول لقاح جونسون لفيروس كورونا والذى يتميز بجرعة واحدة فقط غدا الجمعة.وقالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA"، إن الجرعة الواحدة من لقاح جونسون تحمي من الإصابة بفيروس كورونا.

وجد المسئولون، أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 68% ضد البديل في البرازيل، و64% فعالًا ضد البديل الجنوب أفريقي، ومن المقرر أن يجتمع مستشارو الوكالة المستقلون يوم الجمعة، لاتخاذ قرار بشأن الموافقة أو عدم الموافقة على اللقاح للاستخدام في حالات الطوارئ.

قالت جونسون، إنها تتوقع تقديم 20 مليون جرعة بنهاية مارس، و100مليون بحلول الصيف، نظرًا لأن لقاح جونسون هو جرعة واحدة فقط، ولا يحتاج إلى تخزينه في الثلاجة، فقد يساعد في تكثيف جهود التطعيم.

وقالت صحيفة ديلى ميل البريطانية، يقي لقاح جونسون أحادي الجرعة من كورونا، وفقًا لتحليل أجرته هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) يوم الأربعاء.

أكد علماء الهيئة، أن اللقاح فعال بنسبة 66 % في الوقاية من كورونا المعتدل إلى الشديد، علاوة على ذلك، يبدو أن اللقاح يوفر حماية أكبر ضد المتغيرات الجديدة، أكثر مما كان يُعتقد سابقًا، والتي يمكن أن تساعد في تسريع التطعيم في الولايات المتحدة من خلال طلب جرعة واحدة فقط بدلاً من جرعتين، آمنة للاستخدام، حيث يمهد التحليل السبيل لاتخاذ قرار نهائي يمكن أن يأتي في أقرب وقت يوم الجمعة، لطرح لقاح جديد وسهل الاستخدام للمساعدة في ترويض الوباء الذي أودى بالفعل بحياة أكثر من 500 ألف أمريكي.

وجد تحليل أجرته هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية أن لقاح كورونا من جونسون Johnson آمن للاستخدام، ويحمي من كورونا، ونظرًا لأن لقاح جونسون هو جرعة واحدة فقط ولا يحتاج إلى تخزينه في الثلاجة، فقد يساعد في تكثيف جهود التطعيم، مع حوالي 1.3 مليون لقاح يوميًا، وحتى الآن، تلقى حوالي 65 مليون أمريكي جرعة واحدة على الأقل من اللقاح من إنتاج شركة فايزر Pfizer-BioNTech أو لقاح مودرنا و Moderna .

وقالت الصحيفة، التحليل هو مجرد خطوة واحدة في تقييم الهيئة الأمريكية لما سيكون خيار اللقاح الثالث للولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة، سيناقش المستشارون المستقلون للوكالة ما إذا كان الدليل قويًا بما يكفي للتوصية بالتصريح للقاح الذي طال انتظاره، مسلحين بهذه النصيحة، حيث من المتوقع أن تتخذ هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية قرارًا نهائيًا يوم الجمعة.

قال جيف زينتس، منسق استجابة كورونا في البيت الأبيض، خلال إفادة يوم الأربعاء، إذا تم التصريح بذلك، فسيتم تخصيص ما بين 3 و4 ملايين جرعة الأسبوع المقبل، حيث يضمن عقد مع الحكومة الفيدرالية 100 مليون جرعة بنهاية يونيو، موضحة إن الشركة تعمل على "تسريع" الإنتاج.