تعرف على أول دولة تستقبل جرعات لقاح كورونا من مبادرة كوفاكس للصحة العالمية

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية وصندوق الطوارئ الدولي للأطفال التابع للأمم المتحدة (يونيسيف) في بيان مشترك إن طائرة تحمل 600 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا أنتجها معهد سيروم الهندي هبطت في العاصمة الغانية أكرا، ضمن برنامج منظمة الصحة العالمية لتوزيع لقاحات فيروس كورونا كوفاكس COVAX أولى جرعات لقاح كورونا اليوم الأربعاء، حيث يتسارع السباق للحصول على جرعات لأفقر الناس في العالم وترويض الوباء، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

يأتي التسليم بعد عام تقريبًا من وصف منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا التاجي الجديد بأنها جائحة عالمية وبعد 8 أشهر من إطلاق مبادرة كوفاكس COVAX ، التي تهدف إلى تجميع الأموال من الدول الغنية والمؤسسات غير الربحية لتطوير لقاح كورونا وتوزيعه بإنصاف حول العالم.

وأضافت الوكالة، ستُستخدم الجرعات لبدء حملة التطعيم التي ستعطي الأولوية للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير، وفقًا لخطة قدمها مسؤولو الصحة بغينيا يوم الجمعة.

وقالت آن كلير دوفاي من اليونيسف في غانا، والممثل القطري لمنظمة الصحة العالمية، فرانسيس كاسولو، في البيان: "هذه مناسبة بالغة الأهمية، حيث أن وصول لقاحات كورونا إلى غانا أمر بالغ الأهمية في إنهاء الوباء".

وأضافت، "إن الـ 600 ألف جرعة لقاح كوفاكس COVAX هي جزء من شريحة أولية من الجرعات، والتي تمثل جزءًا من الموجة الأولى من لقاحات كورونا المتجهة إلى العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل".

يعد بدء العمل في غانا علامة فارقة للمبادرة التي تحاول تضييق فجوة حساسة سياسياً بين ملايين الأشخاص الذين يتم تطعيمهم في البلدان الأكثر ثراءً، والقليل نسبيًا الذين تلقوا اللقاحات في الأجزاء الأقل نموًا من العالم.

ويهدف إلى تقديم ما مجموعه 2.3 مليار جرعة بنهاية العام، بما في ذلك 1.8 مليار جرعة للبلدان الفقيرة دون تكلفة على حكوماتها، وتغطية ما يصل إلى 20% من سكان البلدان، لكن لن يكفي أن تصل الدول إلى مناعة القطيع واحتواء انتشار الفيروس بشكل فعال.

يحاول الاتحاد الأفريقي مساعدة دوله الأعضاء البالغ عددها 55 دولة على شراء المزيد من الجرعات في مسعى لتحصين 60% من سكان القارة البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة على مدى 3سنوات.

في الأسبوع الماضي، قال فريق اللقاح التابع له إنه تم تناول 270 مليون جرعة من لقاحات استرازينيكا AstraZeneca وفايزر Pfizer وجونسون و Johnson التي تم تأمينها للتسليم هذا العام.

تبرعت الصين بدفعات صغيرة من لقاح سينوفارم لدول من بينها زيمبابوي وغينيا الاستوائية، وعرضت روسيا تقديم 300 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك Sputnik V لخطة الاتحاد الأفريقي إلى جانب حزمة تمويل، لكن العديد من الدول تعتمد إلى حد كبير على مبادرة COVAX.

يوم الثلاثاء، حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الدول الغنية على مشاركة جرعات اللقاح مع مبادرة كوفاكس COVAX ، قائلاً إن هدف التوزيع العادل "في خطر".

وأضاف تيدروس، "حتى الآن تم إعطاء 210 ملايين جرعة لقاح على مستوى العالم، لكن نصفها في بلدين فقط". "أكثر من 200 دولة لم تقدم بعد جرعة واحدة."

يشترك في قيادة مبادرة كوفاكسCOVAX منظمة الصحة العالمية، وتحالف اللقاحات جافى GAVI، وائتلاف ابتكارات التأهب للأوبئة (CEPI) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وأوضحت الوكالة ان المبادرة تم إطلاقها في يونيو 2020، لمحاولة منع الدول الفقيرة من أن يتم دفعها إلى مؤخرة قائمة انتظار لقاحات كورونا حيث اشترت الدول الغنية مليارات الجرعات لسكانها.

وقالت مبادرة كوفاكس COVAX هذا الشهر إنه خصص الشريحة الأولى من 330 مليون جرعة من اللقاحات لـ 145 دولة، بما في ذلك العديد في غرب إفريقيا.