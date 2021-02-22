محافظ المنيا يعقد الاجتماع الدورى مع نواب البرلمان ويبحث عددا من الملفات الهامة

عقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الاجتماع الدورى مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر "المنيا – سمالوط – مطاي"، لمناقشة أهم القضايا التى تمس حياة المواطنين من أهالى المحافظة، والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين .
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات الخدمية والجهات المعنية .
ووجه نواب مركز سمالوط ، الشكر لمحافظ المنيا، على الجهود المبذولة لتنفيذ أعمال رصف الطرق بشوارع المركز ، مما أدى الى خلق سيولة مرورية للمواطنين، ولإضفاء مظهر جمالى وحضارى وخلق بيئة صحية نظيفة، كما طالبوا المحافظ، بتوفير قطعة ارض لأنشاء قصر ثقافة لخدمة أهالى المركز.
قال المحافظ، إن كافة الأجهزة التنفيذية مسخره للتعاون مع نواب البرلمان بالمحافظة، لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، مؤكدا ان ما تشهده محافظة المنيا من مشروعات تنموية تأتى تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات على كفاءة عالية ووفقا للمعايير القياسية للمواطنين.
استمع المحافظ، لآراء ومقترحات نواب البرلمان تجاه الجهود المبذولة من الدولة من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق 192 قرية بـ 5مراكز وهى (ابوقرقاص – ملوى – ديرمواس – مغاغة – العدوة)، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب ومناقشة مقترحاتهم لتطوير القرى والأحياء والاستفادة من الآراء والأفكار التى تصلح للتنفيذ على أرض الواقع ، وذلك لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب والنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي، والتعليم والصحة لتطوير القرية المصرية.
ناقش المحافظ، مع نواب البرلمان عددا من المشكلات المتعلقة بإنشاء مدرسة لخدمة أهالى قرية البرجاية، وانشاء سجل مدنى لخدمة أهالى مركز سمالوط، وبعض المشكلات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي.
وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بدراسة الوضع القانونى لضم احدى الوحدات الصحية بقرية تله لإمكانية نقل تبعيتها من احدى الجمعيات الاهلية لتخضع لإدارة وإشراف مديرية الصحة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية على يد متخصصين.
أعرب النواب خلال اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا، لعقده تلك اللقاءات بصفة دورية لمناقشة القضايا المختلفة والمتعلقة بحياة المواطنين، بما يسهم فى إيجاد حلول فورية وعاجله لتلك المشكلات.
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