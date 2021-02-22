محافظ المنيا يعقد الاجتماع الدورى مع نواب البرلمان ويبحث عددا من الملفات الهامة

المنيا – حسن عبد الغفار

عقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الاجتماع الدورى مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر "المنيا – سمالوط – مطاي"، لمناقشة أهم القضايا التى تمس حياة المواطنين من أهالى المحافظة، والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات الخدمية والجهات المعنية .

ووجه نواب مركز سمالوط ، الشكر لمحافظ المنيا، على الجهود المبذولة لتنفيذ أعمال رصف الطرق بشوارع المركز ، مما أدى الى خلق سيولة مرورية للمواطنين، ولإضفاء مظهر جمالى وحضارى وخلق بيئة صحية نظيفة، كما طالبوا المحافظ، بتوفير قطعة ارض لأنشاء قصر ثقافة لخدمة أهالى المركز.

قال المحافظ، إن كافة الأجهزة التنفيذية مسخره للتعاون مع نواب البرلمان بالمحافظة، لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، مؤكدا ان ما تشهده محافظة المنيا من مشروعات تنموية تأتى تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات على كفاءة عالية ووفقا للمعايير القياسية للمواطنين.

استمع المحافظ، لآراء ومقترحات نواب البرلمان تجاه الجهود المبذولة من الدولة من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق 192 قرية بـ 5مراكز وهى (ابوقرقاص – ملوى – ديرمواس – مغاغة – العدوة)، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب ومناقشة مقترحاتهم لتطوير القرى والأحياء والاستفادة من الآراء والأفكار التى تصلح للتنفيذ على أرض الواقع ، وذلك لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب والنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي، والتعليم والصحة لتطوير القرية المصرية.

ناقش المحافظ، مع نواب البرلمان عددا من المشكلات المتعلقة بإنشاء مدرسة لخدمة أهالى قرية البرجاية، وانشاء سجل مدنى لخدمة أهالى مركز سمالوط، وبعض المشكلات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي.

وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بدراسة الوضع القانونى لضم احدى الوحدات الصحية بقرية تله لإمكانية نقل تبعيتها من احدى الجمعيات الاهلية لتخضع لإدارة وإشراف مديرية الصحة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية على يد متخصصين.

أعرب النواب خلال اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا، لعقده تلك اللقاءات بصفة دورية لمناقشة القضايا المختلفة والمتعلقة بحياة المواطنين، بما يسهم فى إيجاد حلول فورية وعاجله لتلك المشكلات.