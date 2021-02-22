تعرف على 6 وجبات خفيفة يمكن تناولها قبل النوم.. منها الزبادى والفشار

كتبت مروة هريدى

النوم فى الوقت المناسب وعدم تناول الطعام فى وقت متأخر من الليل مهم جدًا لصحة الجسم وتفادى زيادة الوزن، ولكن أحيانًا تشعر بالجوع ليلًا قبل النوم وقتها يمكنك للحفاظ على صحتك تناول وجبة خفيفة فى منتصف الليل، وفقًا لما ذكرته شبكة "تايمز نيوز" الهندية " timesnownews".

فيما يلى.. 5 وجبات خفيفة يمكن تناولها قبل النوم دون الخوف من زيادة الوزن:

1- الفاكهة

يمكنك تناول الفاكهة مثل الموز والتفاح والجوافة وغيرها للحصول على وجبة خفيفة رائعة قبل النوم، حيث أن للفواكه فوائد صحية كثيرة فهى غنية بالمعادن والألياف والفيتامينات المفيدة لصحة الجسم.

2- الزبادى

وجبة خفيفة أخرى رائعة فى منتصف الليل، فإذا كنت تشعر بالجوع قبل النوم يمكنك تناول كوب من الزبادى وإضافة فواكه طازجة إليه لإضافة مذاق رائع وفوائد صحية أعلى.

3- الحليب

الحليب خالى الدسم، يمكن تناوله قبل النوم إذا كنت تشعر بالجوع، حيث يساعد على تهدئة الأعصاب والنوم مباشرة بإضافة إلى أنه يمد الجسم بعناصر غذائية مفيدة مثل الكالسيوم وفيتامين د.

4- الفشار

يعتبر الفشار من الأكلات منخفضة السعرات الحرارية والمصنوعة من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف المفيدة للجسم وتمنحه شعور بالشبع لفترة أطول.

5- الشوكولاتة الداكنة

غنية بالعديد من العناصر الغذائية التى تعمل على تهدئة الأعصاب وتحسين الحالة المزاجية كما أنها غير مُحلاة بالسكر وبالتالى لن يكتسب الجسم المزيد من السعرات الحرارية وتمنحه شعور بالشبع دون حدوث أى زيادة فى الوزن.

6- الجبن

يمكن تناول كميات مناسبة من الجبن وإضافة بعض الخضار إليها من أجل زيادة القيمة الغذائية، حيث تحتوى الجبن على بروتينات ودهون يمكن أن تمنحك الشعور بالشبع لفترة طويلة وتُعزز النوم الجيد.