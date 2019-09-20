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الفشار.. وجبة خفيفة وصحية بين الوجبات هتخسسك وتقوى مناعتك

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:00 ص
الفشار.. وجبة خفيفة وصحية بين الوجبات هتخسسك وتقوى مناعتك الفشار
كتبت فاطمة خليل

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الفشار من أكثر الأطعمة الخفيفة والصحية التى يمكنك تناولها بين الوجبات، بدلاً من تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات مثل: الشيكولاته ورقائق البطاطس المقلية التى يمكن أن تضر بصحتك، فى هذا التقرير نقدم أبرز 5 فوائد صحية للفشار، وفقاً لما نشره موقع vitcost.

فوائد صحية للفشار
 

الفشار
الفشار

 إنقاص الوزن
 

يمكن أن يكون الفشار وجبة خفيفة رائعة إذا كنت تريد التخلص من الوزن الزائد، ويحتوى على كمية منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية.

على سبيل المثال، تحتوى 3 أكواب من الفشار على  110 سعرة حرارية و 1 جرام من الدهون، لكن يجب التقليل من الزيت المستخدم فى عمل الفشار أو صنعه بدون زيت أوإضافات لإنقاص وزنك.

ضبط معدلات السكر فى الدم
 

يمكن أن تسبب العديد من الوجبات الخفيفة ارتفاعًا حادًا في مستويات الجلوكوز في الدم لديك، والتي تعرف أيضًا باسم سكر الدم، لكن الفشار من الوجبات التى لا ترفع معدل السكر فى الدم، مقارنة بالوجبات الخفيفة الأخرى، حيث أن درجة مؤشر نسبة السكر في الدم فى الفشار بدون زيت تبدأ من 55.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم امتصاص الأطعمة التي تحتوي على قراءات منخفضة من مؤشر نسبة السكر في الدم ببطء في الجسم، مما يساعد على تقليل الشهية وتأخير الإحساس بالجوع وهو ما يساعد على إنقاص الوزن.

الفشار من الحبوب الكاملة
 

تناول الفشار يمكن أن يزيد من تناولنا للحبوب الكاملة، حيث أن طبق واحد من الفشار يحتوي على حوالي 70 % من الاستهلاك اليومي الموصى به من الحبوب الكاملة ، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، وبالتالى يساعد فى تحسين الهضم وعلاج مشاكل المعدة.

غنى بالفيتامينات والمعادن
 

يحتوي الفشار على حوالي 8 % من القيمة اليومية للحديد ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، ومن المعادن الأخرى الموجودة في الفشار:الكالسيوم، النحاس، المغنيسيوم، المنجنيز، الفوسفور، البوتاسيوم، الزنك

يحتوي الفشار أيضًا على العديد من الفيتامينات ، بما في ذلك:

-الفيتامينات B6 و A و E و K.

-حمض الفوليك.

-النياسين.

-الريبوفلافين.

-الثيامين.

-حمض البانتوثنيك.

الفشار 1
الفشار 

الوقاية من الأمراض وتقوية نظرك
 

تم ربط تناول الذرة الصفراء بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، ذلك لأن الجسم يحتوي على مادة البوليفينول مع خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

يحتوي الفشار أيضًا على بيتا كاروتين ولوتين وزياكسانثين، وكل ذلك يمكن أن يعزز صحة عينيك.


فوائد الفشار

الفشار

فوائد الفشار الصحية

الفوائد الصحية للفشار

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