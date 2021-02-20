المعمل الكيماوى يحدد مصير مالك مجزر حاز 1.75 طن دواجن فاسدة بالقاهرة

كتب سليم على

طالبت النيابة العامة رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بفحص عينة من 1.75 طن دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ضبطت بحوزة مالك مجزر بدون ترخيص بالقاهرة، وإعداد تقرير عنها للتأكد من مدى صحتها واستكمال التحقيقات.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات للوقوف على نشاطه. ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، بحوزته 1.75 طن "مقطعات دواجن" يشتبه عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.