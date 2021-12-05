اليوم السابع
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الأحد، 05 ديسمبر 2021 06:21 ص
أكرم القصاص
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فيتامين سي الخيار الأمثل لبشرة صحية خالية من التجاعيد

الأحد، 05 ديسمبر 2021 04:00 ص
فيتامين سي الخيار الأمثل لبشرة صحية خالية من التجاعيد فيتامين سي
فاطمة ياسر

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 فيتامين سي يعد من الفيتامينات المهمة لجسم الإنسان، فهو يساهم في زيادة إفراز الكولاجين الذي يساعد في الحصول علي بشرة نضرة وصحية خالية من ظهور التجاعيد، كما أنه يمد الجسم بتقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بالأمراض المناعية المختلفة.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "heealthine"، أنه من الطبيعي القيام بتناول الأطعة الغنية بفيتامين سي للحصول علي فوائد الكثيرة، ليس فقط للبشر والجسم، بل أيضًا لمناعة الجسم، فهو يحافظ علي صحة الجلد، والعظام والأوعية الدموية، كما أنه يعمل علي التئام الجروح في الجسم بشكل سريع.

وقدم التقرير، العديد من الأطعمة الغنية بفيتامين سي، والتي تساهم بشكل كبير في الحصول علي بشرة نضرة، ومنها:

- الفواكه الحمضية.

- الفراولة.

- البروكلي.

- السبانخ.

- الفلفل الألوان.

-الكيوي.

-البرتقال .

-الجوافة.

-الأفوكادو.

-الفلفل الأخضر.

ولذا نصح التقرير، بضرورة الإهتمام بتناول هذه الأطعمة للحصول علي ما يحتاجه الجسم من هذا الفيتامين المهم للبشرة والجسم، ولتجنب التعرض والإصابة وظهور التجاعيد.

 


فيتامين سي

اهمية فيتامين سي للبشرة

فيتامين سي للبشرة

فيتامين C للبشرة

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