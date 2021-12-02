كيف يساعد النظام الغذائي الغنى بفيتامين C في الوقاية من شيخوخة الجلد؟

كتبت مروة هريدى

يوضح الخبراء دور فيتامين سى في درء علامات شيخوخة الجلد والبشرة، بسبب دوره الحيوي في تخليق الكولاجين الطبيعي في الجسم، وعلى الرغم من إمكانية الحصول على جرعات مناسبة من فيتامين سى في صورة مكملات غذائية وكريمات العناية بالبشرة، إلا أنه يفضل الحصول عليه بشكل طبيعي من المغذيات الحيوية الغنية بهذا النوع من الفيتامين مثل الفواكه والخضروات الشائعة، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

يوجد فيتامين C في الطبقة الخارجية من الجلد، والمعروفة باسم البشرة، والطبقة الداخلية من الجلد المعروفة باسم الأدمة، لذلك فهو يلعب دورًا هامًا للحفاظ على صحة الجلد ولديه خصائص مقاومة الشيخوخة وعوامل التلف وحتى التجاعيد، كما أنه يحمى خلايا الجلد ويحافظ على صحة الأوعية الدموية والعظام والغضاريف والمساعدة في التئام الجروح.

ولسوء الحظ، لا يستطيع الجسم تخزين فيتامين C، ولهذا من المهم التأكد من أنك تحصل على ما يكفيك منه يوميًا.

- ما هي الفاكهة والخضراوات الغنية بفيتامين C؟



أسهل طريقة للحصول على المزيد من فيتامين C في جسمك، هي ببساطة اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن غنى بالخضراوات والفاكهة التي تتضمن هذا الفيتامين، وتشمل:

- الفواكه الحمضية، بما في ذلك البرتقال والليمون.

- الفراولة والتوت العليق.

- البروكلي.

- السبانخ.

- الفلفل الأحمر أو الأخضر الحلو.

- الأناناس.

- المانجو.

- الشمام.

- القرنبيط.

يحتوي فيتامين C على عدد من الخصائص المضادة للأكسدة ويساعد على زيادة إنتاج الكولاجين، ويمكن لهذا أن يحميك من السرطان ويعزز نضارة البشرة وإشراقها، كما يساعد في علاج التصبغ ويفتح لون البشرة.

ويقول الخبراء أيضًا، إن تناول كميات كافية من فيتامين C يمكن أن تساعد أيضًا في إصلاح الجلد الجاف والوقاية منه.