من غير مكملات غذائية.. تعرف على الفوائد الصحية لتناول البذور

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن تساعد إضافة البذور إلى نظامك الغذائي على تحميل نظامك بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية بدون الحاجة للحصول على المكملات الغذائية، يمكنك ببساطة رش كمية صغيرة من البذور على الأطعمة والمشروبات المختلفة اليومية، فهناك 7 بذور غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى فوائدها الصحية المتعددة ، بحسب ما نشره موقع "doctor-ndtv".

1 - بذور الشيا

بذور الشيا غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والبروتين والزنك، يمكن أن توفر لك هذه البذور أيضًا المغنيسيوم والكالسيوم والحديد، استخدامها في السلطات الخضراء النيئة والحبوب المطبوخة والعصائر الصحية وعصائر الفاكهة والزبادي.

2 - بذور قرع العسل

بذور"اليقطين" المعروف باسم قرع العسل غنية بالألياف وهي وفيرة في أوميجا 3 و9 أحماض أمينية أساسية والبروتين والبوتاسيوم والزنك والحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم وفيتامين هـ وفيتامين ك وبيتا كاروتين تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات.

3 - بذور الكتان

بذور الكتان غنية بحمض ألفا لينولينيك (ALA) وهو نوع مختلف من أحماض أوميجا 3 الدهنية، هذه البذور يمكن أن تحسن صحة القلب والأوعية الدموية، تحتوي بذور الكتان على قشور التي تحمي الجسم من السرطان وأمراض القلب ،بذور الكتان مفيدة أيضًا لفقدان الوزن.

4 - بذور عباد الشمس

بذور عباد الشمس هي مصدر جيد لفيتامين E والدهون الصحية والبروتينات والألياف والمواد الكيميائية النباتية والسيلينيوم والنحاس والمغنيسيوم، تناول بذور عباد الشمس المحمصة الخام أو الجافة.

5- بذور البطيخ

بذور البطيخ وفيرة في حمض الفوليك والحديد والزنك والنحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم.،كما أنها غنية بالأحماض الأمينية والبروتينات وفيتامين ب المركب، أنها تساعد في زيادة التمثيل الغذائي.

6- بذور السمسم

بذور السمسم غنية أيضًا بالعناصر الغذائية الأساسية، زيت السمسم غني أيضًا بأحماض اللينوليكوالأوليك، ما يخفض نسبة الكولسترول، يمكنك استخدام زيت السمسم كصلصة للسلطة.

7 - بذور الرمان

تحتوي بذور الرمان على مضادات الأكسدة مثل البوليفينولوالفلافونويد والعفص والأنثوسيانين، تعتبر بذور الرمان من الوجبات الخفيفة اللذيذة منخفضة السعرات الحرارية.

بذور قرع العسل

بذور السمسم