اليوم السابع
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وداعا للإمساك.. تناول البرقوق والتفاح وبذور الكتان لتنظيم حركة الأمعاء

السبت، 04 ديسمبر 2021 06:00 ص
وداعا للإمساك.. تناول البرقوق والتفاح وبذور الكتان لتنظيم حركة الأمعاء الإمساك
كتبت ميرفت رشاد

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يحدث الإمساك نتيجة لهبوط في الأداء الحركى للأمعاء الغليظة يتمثل في انخفاض وتيرة إخراج الفضلات، عادةً ما تكون الأعراض الأكثر شيوعًا للإمساك هي البراز الصلب والجاف وحركة الأمعاء المؤلمة وصعوبة إخراج الفضلات، إذا كانت هذه الأعراض تنطبق عليك، فيجب تضمين هذه الأطعمة الخمسة في نظامك الغذائي من أجل حركات أمعاء أكثر سلاسة وتخفيف الإمساك، بحسب ما نشره موقع "  doctor.ndtv".

البرقوق

البرقوق المجفف  يمكن تناولها كما هي أو شرب عصير القراصيا يعمل كملين طبيعي، البرقوق مصدر غني بالألياف القابلة للذوبان التي يمتصها الجسم، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من السوربيتول وهو عبارة عن كحول سكر طبيعي موجود في الفواكه والنباتات، يعمل السوربيتول كملين طبيعي ينظم حركة الأمعاء.

التفاح

يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف والفركتوز التي تعمل على تحسين الهضم، يحتوي التفاح أيضًا على نسبة عالية من الماء مما يساعد على تسهيل حركة الأمعاء ومنع الإمساك. تحتوي قشرة التفاح على معظم الألياف ، لذا تجنب تقشير القشرة أثناء تناول الفاكهة.

التين

يحتوى كل من التين الناضج والتين المجفف بالألياف، كما أنه مصدر غني بفيتامين B6 الذي يسهل عملية الهضم ويغذي الأمعاء.

نخالة القمح

نخالة القمح هي القشرة الخارجية أو قشر نبات القمح، إنه مصدر غني بالألياف التي تساعد في تخفيف الإمساك عن طريق زيادة تواتر الأمعاء وتحسين حجم البراز.

بذور الكتان

تحتوي بذور الكتان على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، يمكن أن يضمن تناول ملعقة كبيرة من بذور الكتان كل يوم هضمًا جيدًا وكذلك تنظيم حركات الأمعاء، بذور الكتان هي أيضًا مصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة.

 

الإمساك

أطعمة لعلاج الإمساك


الامساك

علاج الامساك

اسباب الامساك

الاطعمة الغنية بالالياف

البرقوق

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