اليوم السابع
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الجمعة، 31 ديسمبر 2021 05:58 م
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حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد لمجابهة الطقس السيئ

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد لمجابهة الطقس السيئ وزارة التنمية المحلية - ارشيفية
كتب ـ عمرو دويدار

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

وزير الأوقاف يزور سيدة الشهامة ويوجه بصرف 10 آلاف جنيه لها ويؤكد: نموذج أصيل

التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد لمجابهة الطقس السيئ على أغلب المحافظات

التعليم: إنشاء 10 آلاف و275 فصلا جديدا خلال 2021 و3933 بالقرى الأكثر احتياجا

القوى العاملة: نستهدف خفض البطالة بنسبة 1.5% سنويا بتوفير فرص عمل للشباب

 


التنمية المحلية

التعليم

الاوقاف

الطقس السيئ

القران الكريم

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