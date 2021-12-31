حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد لمجابهة الطقس السيئ

كتب ـ عمرو دويدار

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الأوقاف يزور سيدة الشهامة ويوجه بصرف 10 آلاف جنيه لها ويؤكد: نموذج أصيل