حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد لمجابهة الطقس السيئ

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير الأوقاف يزور سيدة الشهامة ويوجه بصرف 10 آلاف جنيه لها ويؤكد: نموذج أصيل
التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد لمجابهة الطقس السيئ على أغلب المحافظات
التعليم: إنشاء 10 آلاف و275 فصلا جديدا خلال 2021 و3933 بالقرى الأكثر احتياجا
القوى العاملة: نستهدف خفض البطالة بنسبة 1.5% سنويا بتوفير فرص عمل للشباب
الأوقاف: إيفاد أحد الفائزين بمسابقة القرآن العالمية لإحياء شهر رمضان بألمانيا
مجلس جامعة القاهرة يوافق على إنشاء صندوق تبرعات لدعم الطلاب غير القادرين
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