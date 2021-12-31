وزير الأوقاف يزور سيدة الشهامة ويوجه بصرف 10 آلاف جنيه لها ويؤكد: نموذج أصيل

وخلال الزيارة وجه وزير الأوقاف التحية لهذه السيدة الأصيلة، مؤكدًا أنها أنموذج أصيل للمرأة المصرية ووجه مشرّف للمروءة والإنسانية والإيجابية المجتمعية، كما وجه بسرعة صرف عشرة آلاف جنيه من باب البر لهذه السيدة العظيمة وأهداها نسخة من كتاب الله عز وجل.

من جانبهن، أشادت واعظات الأوقاف المصاحبات للوزير فى زيارتها بشهامة هذه السيدة، وقدمن بعض الهدايا لها معبرات عن امتنانهن لها وتقديرهن لموقفها الذى يشرف كل سيدة مصرية بل كل مصرى أصيل.