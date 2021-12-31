التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد لمجابهة الطقس السيئ على أغلب المحافظات

كتب ــ على عبد الرحمن

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع فى المحافظات على مدار الساعة، و سرعة التعامل مع أى أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وشدد اللواء محمود شعراوى، على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً، ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

وأوضح اللواء شعراوى، أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار الى سقوط أمطار غزيرة على مدن نبروه وطلخا والكردى بمحافظة الدقهلية، و سقوط أمطار متوسطة فى محافظات كفرالشيخ والبحيرة والفيوم، ومدينتي العريش ونخل بمحافظة شمال سيناء، وفى أبو تلات وأكتوبر بنطاق حى العجمى بالإسكندرية، ومركزى العلمين والحمام بمحافظة مطروح.

وسقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد، ومدينة الفرافرة بالوادى الجديد، ومدينتي مرسى مطروح والسلوم بمحافظة مطروح، وأحياء وسط و شرق و برج العرب و المنتزه أول وثان وغرب والعامرية أول و ثان و الجمرك بمحافظة الاسكندرية، ولا يوجد تراكمات مياه ، ولا خسائر ناتجة عن الأمطار ، و تراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى 3 امتار فى الاسكندرية.

وتشهد باقي المحافظات طقس شتوى شديد البرودة على المحافظات الساحلية ، وبارد على القاهرة الكبرى و الوجه القبلى ، ونشاط ملحوظ للرياح على جميع المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوى على استمرار رفع درجة الإستعداد على كافة المحافظات ، والتنسيق بين الوحدات المحلية و شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.