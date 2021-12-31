اليوم السابع
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الجمعة، 31 ديسمبر 2021 04:00 ص
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التعليم: انتهاء تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوى العام استعدادا لاختبارات الترم

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 04:00 ص
التعليم: انتهاء تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوى العام استعدادا لاختبارات الترم وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام من تسجيل استمارة التقدم للامتحانات، استعدادا لاختبارات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق 22 يناير المقبل، موضحة أن الاستمارة شملت بيانات الطلاب واللغة الثانية بالنسبة للصف الثانى الثانوى.
 
وأوضحت المصادر أن المدارس أصبحت جاهزة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الثانوى العام الإلكترونية.
 
وبالنسبة لمواعيد انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوى العام، للفصل الدراسي الأول، أعلنت الوزارة، أنها تبدأ 22 يناير المقبل وتستمر حتى 2 فبراير 2022، موضحة أنه تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 15، 17 يناير 2022، وتُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة، كما أعلنت الوزارة جدول ومواعيد اختبارات الصف الثانى الثانوى، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 23 يناير وتستمر حتى الخميس 3 فبراير المقبل، على أن تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي16، 18 يناير 2022، كما تُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعلى جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.
 
وأكدت الوزارة، أن الأصل في الأمور أن يتضمن التقييم أسئلة بأشكال متنوعة ومستويات صعوبة متدرجة ولذلك الطبيعي أن يكون هناك أسئلة مقالية كما كان الحال لعشرات السنوات ولذلك لا داعي للجدل لأن القصة والتعبير والترجمة أمور هامة ينبغي تقييمها ولا يستقيم التعلم ولا التقييم بدونها.

التربية والتعليم

الأسئلة المقالية

تقييم الطلاب فى الأسبوع المقالية

أسئلة القصة والتعبير

اخبار مصر

جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

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