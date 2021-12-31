الأوقاف: إيفاد أحد الفائزين بمسابقة القرآن العالمية لإحياء شهر رمضان بألمانيا

كتب ـ على عبد الرحمن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بإيفاد الشيخ محمد حسن عبد العظيم حسن - خلال شهر رمضان المقبل إلى دولة ألمانيا، لإحياء ليالي الشهر الكريم، والذى فاز بالمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم بجائزة تشجيعية قدرها 10 آلاف جنيه.

في الوقت نفسه تقيم وزارة الأوقاف معسكرًا تثقيفيًّا اليوم الجمعة، لأوائل المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم ، وكذلك الفائزين في المسابقة الثانية للطلاب الوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.

كما تستعد وزارة الأوقاف خلال الأيام القليلة المقبلة لإطلاق مسابقة الصوت الذهبي بين أفضل الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم والموفدين خلال شهر رمضان المبارك وغيرهم لاختيار أفضل الأصوات الذهبية في قراءة القرآن الكريم، وفق ضوابط وشروط محددة سيتم الإعلان عنها لاحقًا.