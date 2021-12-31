التعليم: إنشاء 10 آلاف و275 فصلا جديدا خلال 2021 و3933 بالقرى الأكثر احتياجا

كتب ـ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، تم التوسع فى إنشاء المدارس بجميع المحافظات بمختلف المراحل التعليمية، موضحة أنه خلال العام 2021 تم إحلال وإنشاء وتجديد 13993 فصلا دراسيا، منها 10275 فصلا جديدا، مضيفة أن ما تم إنشاؤه فى القرى الأكثر احتياجا بجميع المبادرات 3933 فصلا دراسيا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت حصاد عام 2021، فى ضوء أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتى تعد المرجعية الاساسية التى يستند إليها فى عملية التقييم، حيث تبنت الوزارة أهدافا استراتيجية بما يضمن توفير خدمة تعليمية تتسم بالجودة والقدرة على تلبية تطلعات المواطنين وجميع المعنيين بتطوير العملية التعليمية، بما يتفق مع الاهداف المنصوص عليها في محور التعليم باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030، والتي تهدف إلى تحقيق تعليم عالي الجودة وجودة الحياة المدرسية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى مؤشر المعرفة تقدمت مصر، في مؤشر المعرفة العالمي للعام 2021، حيث حصلت على المركز الأول بعدما جاءت فى المركز 53 على مستوى 154 دولة للعام الحالى، لتقفز 19 مركزا مقارنة بالعام الماضى المركز 72 على مستوى 138 دولة عام 2020، كما جاء ترتيب مصر فى التعليم الفنى والتقنى 28 لتقفز 12 مركزا عن العام الماضى.