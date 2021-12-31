أخبار مصر.. وفاة الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها وفاة الدكتور والناقد الكبير جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إثر تعرض لوعكة صحية منذ أيام دخل على إثرها الرعاية المركزية، خلال الأيام الماضية.

الأرصاد: تدفق السحب الممطرة بشكل كبير باتجاه القاهرة والدلتا والوجه البحرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تدفق السحب الممطرة بشكل كبير باتجاه القاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تغزر مع الوقت وتكون رعدية أحيانا.

"الأوقاف" تفتتح اليوم 18 مسجدا جديدا فى 10 محافظات

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 18 مسجدًا، منها (11) مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و(7) مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه (446) مسجدًا، منها (382) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) و(64) مسجدًا صيانة وترميمًا.

وفاة الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق عن عمر يناهز الـ77 عاما

رحل عن عالمنا منذ قليل الدكتور والناقد الكبير جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، الذى تعرض لوعكة صحية منذ أيام دخل على إثرها الرعاية المركزية، خلال الأيام الماضية.

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية فى نوة رأس السنة.. لايف

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية لرصد حالة الطقس، حيث يشهد انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار غزيرة منذ فجر اليوم وبدء نوع رأس السنة .

الإسكان: تلقى 2272 طلب تخصيص لـ480 قطعة أرض بمساحة 5700 فدان

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2021، لافتاً إلى أن القطاع يُعد حجر الزاوية والموجه الرئيس للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية العمرانية بالمدن الجديدة.

المترو يعلن انتظام حركة الخطوط الثلاثة وتخفيض السرعة حالة سقوط أمطار غزيرة

أعلنت شركة المترو انتظام حركة قطارات الخطوط الثلاثة حتى الآن وعدم تأثرها بموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد، مع رفع استعداداتها لمواجة سقوط الأمطار المحتمل.

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وجاءت كالتالى:

الرى: الانتهاء من تحويل 800 ألف فدان للرى الحديث من خلال المزارعين

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، و الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، لمتابعة مجهودات الوزارة في مجال التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث ، واستعراض موقف تطبيق المتابعة الذى قام مهندسى الوزارة بإنشاؤه لمتابعة وحصر زمامات الأراضى الزراعية التى تحولت لإستخدام نظم الرى الحديث.

القوى العاملة: اليوم آخر فرصة للتقدم للعمل بليبيا فى أول طلب لاستقدام العمالة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن اليوم الجمعة، هو آخر فرصة للتقدم للعمل في ليبيا علي 58 فرصة عمل تضم 16 مهنة بالمجال الطبي، وعلي الراغبين للعمل علي هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص وذلك بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالى: https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob، وذلك بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا.

إعادة فتح ميناء نويبع البحرى واستئناف الحركة الملاحية

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحري صباح اليوم الجمعة، بعد تحسن الأحوال الجوية وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر .

طقس رأس السنة.. أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة رأس السنة الجديدة، ذورة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

الأهلي يرحب برحيل كهربا للدوري التركي ويطلب رفع المقابل المالى

فتح النادي الأهلي الباب أمام رحيل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق إلى نادي هاتاي سبور التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، وأكد مصدر لـ"اليوم السابع" أن الأهلي لا يُمانع فى رحيل كهربا للنادى التركي الذي تقدم بعرض رسمى خلال الساعات الماضية لاستعارة اللاعب فى يناير المقبل.