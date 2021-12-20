القوى العاملة: تدريب الشباب غير المؤهلين المتقدمين للحصول على عمل فى ليبيا

إبراهيم حسان

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين مصر ليبيا، لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية.

أضاف محمد سعفان وزير القوى العاملة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه عزة مصطفى على قناة صدى البلد، إن وزارة القوى العاملة بهذا الاتفاق، لن تتحمل مسئولية عامل يدخل ليبيا خارج هذه المنظومة الإلكترونية، موضحا أن الأعداد المتوقعة في البداية ستكون في حدود المليون بكل التخصصات.

ولفت إلى أن ليبيا حاليا، في مرحلة إعادة الإعمار، ولذلك فأعمال البناء والتشييد ستأتي في مقدمة المهن المطلوبة في السوق الليبية، وبعدها القطاع الطبي، ثم تأتي باقي القطاعات.

وأوضح أن الموقع الرسمى للوزارة، سيعلن عن المهن المطلوبة بالفترة المقبلة، و كافة الشروط الواجب توافرها فى العامل قبل سفره، منوها إلى أن السوق الليبي سيحتاج للعمالة صاحبة ذات الخبرة والعمالة حديثة التخرج، ومضيفا أن العمالة ذات الخبرة ستخضع للاختبارات، فيما سيتم منح حديث التخرج عدة دورات تدريبية لتأهيله للخبرات المطلوية للسفر فى الخارج، وستعمل الوزارة على تدريب الشباب غير المؤهلين المتقدمين للحصول على عمل في ليبيا.

وأكد أن الوزارة طالبت من وزارة الخارجية أن يتم فتح المكاتب العمالية فى طرابلس لمتابعة العمالة المصرية مع بداية سفرها، وهناك 58 فرصة عمل سيتم الإعلان عنها عبرالموقع الإلكتروني، كبداية لمنظومة الربط بين البلدين، مشيرا إلى أن المرتبات يجب أن يكون لها جداول استرشادية، يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، وتعلن عبر الموقع الالكتروني للوزارة، حتى يكون معلوما للجميع .