اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 ديسمبر 2021 09:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

طقس رأس السنة.. أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 08:00 ص
طقس رأس السنة.. أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة رأس السنة الجديدة،  ذورة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية،  ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد.
 
كما يشهد اليوم الجمعة أمطارا متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ، والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس، والفيوم وبنى سويف والمنيا على فترات متقطعة، قد تصل للسيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على الزعفرانة ورأس غارب ورأس شقير، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.

ذروه عدم الاستقرار

طقس غير مستقر

طقس رأس السنه

أمطار

سيول

حبات ثلج

حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حاله الجو

هيئة الارصاد الجوية

درجات الحرارة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الأرصاد" تكشف موعد بدء تحسن الأحوال الجوية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 01:47 م

أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة.. الأرصاد تتوقع طقس الذروة غدا الجمعة.. محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع تجمعات المطر وتواجد لسيارات الشفط بالشوارع.. والمرور يحذر من الرعونة والسرعات العالية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 12:18 م

الأرصاد: فرص الأمطار تزداد تدريجيا مع الساعات القادمة على القاهرة الكبرى

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:55 ص

2021 يودع بتقلبات جوية.. سقوط أمطار متوسطة على الطرق والمحاور.. طوارئ ومتابعة لحظية من المرور .. نشر سيارات الشفط بالتنسيق مع شركات المياه.. كاميرات مراقبة لرصد الأعطال والحوادث.. وتحذيرات من السرعات الجنونية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:43 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة