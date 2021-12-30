اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 02:23 م
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المترو يرفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار المحتملة بالتنسيق مع الأحياء

الخميس، 30 ديسمبر 2021 02:00 م
المترو يرفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار المحتملة بالتنسيق مع الأحياء مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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رفعت شركة المترو الطوارئ واستعداداتها لحالات الطقس المتقلب وسقوط الأمطار من خلال صيانة مصارف سحب المياه بالخطوط الثلاثة.
 
وأصدرت شركة المتر تعليمات شملت ضرورة تخفيض سرعة المترو فى المحطات السطحية بالخطوط الثلاثة حالة السقوط الغزير للأمطار، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام حركة المترو خلال فترات سقوط الأمطار.
 
كما تضمنت تعليمات التشغيل  التنسيق مع الأحياء حالة تراكم مياه على شريط المترو للدفع بسيارات لشفطها، ورصد تراكمات الأمطار على شريط المترو خلال فترات سقوط الأمطار.
 
كما شددت شركة المترو على  التعامل السريع مع أى تراكمات لمياه الأمطار على شريط المترو سواء من خلال شفطها أو تخفيض السرعة،  وإيقاف حركة المترو فورا إذا ارتفعت تراكمات الأمطار على شريط المترو بما يؤثر على سلامة التشغيل.
 
 

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