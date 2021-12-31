تعرف على صفقة قطارات السكة الحديد الروسية والمجرية الجديدة × 10 معلومات

كتب رضا حبيشى

بدأت القطارات الجديدة تظهر بكثافة على كافة خطوط السكة الحديد الرئيسية، ويقدم اليوم السابع فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن أكبر صفقة عربات أبرمتها الهيئة مع تحالف روسى مجرى تقوده شركة ترانسماش هولدينج، وما وصل منها حتى الآن، وذلك خلال التقرير التالى:

1ـ الصفقة تضم 1300 عربة عادية مكيفة.

2ـ الصفقة تشمل 500 عربة عادية ذات تهوية ديناميكية.

3ـ الصفقة تتضمن 500 عربة درجة ثالثة مكيفة تدخل الخدمة لأول مرة في تاريخ السكة الحديد المصرية.

4ـ العربات الجديدة تشمل 300 عربة درجتين أولى وثانية مكيفة.

5ـ تكلفة الصفقة تبلغ المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

6ـ يجرى تصنيع 51% من صفقة العربات المتعاقد عليها في المجر 49% في روسيا.

7ـ الصفقة وصل منها حتى الآن 600 عربة عادية ومكيفة درجة ثالثة.

8ـ هيئة السكة الحديد بدأت في تشغيل العربات الجديدة تباعا على خطوط الهيئة الرئيسية.

9ـ القطارات الجديدة تعمل على الخطوط الرئيسية بالوجهين القبلى والبحرى فقط.

10ـ مخطط اكتمال توريد العربات الجديدة مع نهاية 2023.