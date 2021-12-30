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الأوقاف توزع 6 آلاف زى أزهرى جديد للأئمة بالمحافظات الأحد المقبل

الخميس، 30 ديسمبر 2021 02:27 م
الأوقاف توزع 6 آلاف زى أزهرى جديد للأئمة بالمحافظات الأحد المقبل الزي الأزهري
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف عن  بدء توزيع الدفعة السادسة من صرف الزي الأزهري الثالث للأئمة، وعددهم (  6000) إمام ، وذلك بمحافظات:
(الشرقية – البحيرة – الغربية – القاهرة – الدقهلية - كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – المنيا – قنا – الإسكندرية – بني سويف ) ، ليبلغ ما تم توزيعه من 1 يوليو الماضى، حتى الآن (44873) زيًّا أزهريًّا ، وما زال التوزيع مستمرًا. 
 
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للأئمة، مشددة على الأئمة المقرر الصرف لهم الحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المرفق على موقع الوزارة الإلكتروني مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.  
 
وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه سيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الأحد 2 /1 /2022م وحتى السبت  15 /1 /2022م .
 
 

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