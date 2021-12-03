صحة البحر الأحمر: استهداف 64 ألف طفل فى حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال 19ديسمبر الجارى ولمدة 4 أيام.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان، أن التطعيم يشمل جميع الأطفال من عمر يوم حتي 5 سنوات باستخدام الطعم الفموي "سابين" وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية الصحية للأطفال.

وتستهدف الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالبحرالأحمر تطعيم" 64229 "طفلا وطفلة على مستوى المحافظة، من عمر يوم وحتى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين، من خلال 311 فريق طبي مدرب على أعلى مستوى منهم 66 فريق ثابت بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد 245 فريق متحرك، من شقة إلى شقة بالمدن والقرى والتوابع والوديان لضمان الوصول إلى كل مكان داخل المحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل.

وكان كشف علاء عيد، رئيس قطاع الشئون الوقائية بوزارة الصحة، عن إطلاق الوزارة حملة قومية كبرى للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في كافة أنحاء الجمهورية تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات لكافة الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على الأراضى المصرية، من أجل الحفاظ على خلو مصر من هذا المرض.

وأضاف "عيد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة "dmc"، أن الحملة القومية ستنطلق يوم 19 من الشهر الجارى، وتستسمر لمدة أربع أيام، تطوف كافة ربوع البلاد، من خلال طواقم طبية مدربة على أعلى مستوى، يبلغ عددهم 90 ألف فرد.

وأشار "عيد"، إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في عام 2006 أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وهدف الحملة القومية التي ستنطلق خلال الشهر الجارى هو الحفاظ على عدم ظهوره فى البلاد.