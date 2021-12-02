صحة المنوفية: مستعدون لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على استعدادات صحة المنوفية لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال، وتحت إشراف الدكتورة رشا محمود خضر، وكيلة المديرية وتشمل الحملة من عمر يوم حتى 5 سنوات، لجميع الأطفال المصريين و غير المصريين، وذلك بمستهدف متوقع تطعيمه عدد 676882 طفل و ذلك بمشاركة عدد 1882 فرقة تطعيم والتى ستستمر لمدة أربعة أيام حيث ستبدأ من يوم 19حتى يوم 22من شهر ديسمبر 2021.

وأكد وكيل الوزارة دعم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية لمنظومة الصحة بالمنوفية وحتى تحقق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال أهدافها بالتعاون مع الجهات التنفيذية الى جانب الشعبية ورجال الأعمال للمساهمة فى انجاح الحملة القومية.

وأشار الدكتور محمد العسكرى، مدير عام إدارة الطب الوقائى بالمديرية، إلى أن دعم الفرق الصحية هو واجب وطنى وتقديم الدعم الأمنى للفرق، ودعم رؤساء المجالس والاحياء من خلال توفير سيارات لنقل الفرق ومستلزماتها، وتوفير أماكن تواجد منظمة لإقامة فرق ثابتة خارج الوحدات الصحية الى جانب إخطار جميع الجهات الأمنية بوجود فرق تطعيم.

ومن جانبها أشارت الدكتورة فاطمة مرزوق، مديرة إدارة الأمراض المعدية بالمديرية أنه سيتم التنسيق مع مديرية الكهرباء ومديرية التضامن الاجتماعى ومديرية التربية والتعليم والأزهر،والأوقاف،وأسقف المنوفية، والشباب والرياضة وجمعية الهلال الأحمر والجمعيات الأخرى لتقديم الدعاية والإعلام وتوفير المتطوعين لزيادة عدد الفرق المطعمة.