اليوم السابع
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الرئيس السيسى يتفقد معرض الحرف اليدوية بمدينة أسوان الجديدة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 05:10 م
الرئيس السيسى يتفقد معرض الحرف اليدوية بمدينة أسوان الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل معرض الحرف اليدوية والتراثية بمدينة أسوان الجديدة. 
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أجرى قبل قليل، جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة وكورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات. 
 
وكانت مدينة أسوان الجديدة الافتتاح الرسمى لها ضمن افتتاح عدد من المشروعات بصعيد مصر، وتشمل مشروعات الشريط النهرى السياحي، والذى تبلغ مساحته الإجمالية 1050 فداناً، والمرحلة الأولى منه بمساحة 181 فداناً، وتتكون من منطقتين للفيلات بهما 150 فيلا، والممشى السياحى بطول 1500 متر، وبه، مسار للدراجات، ومحال تجارية تصلح لجميع الأنشطة المطلوبة لخدمة المشروع.

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مصر أخبار مصر

مصنع كيما أسوان

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