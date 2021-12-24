اليوم السابع
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الجمعة، 24 ديسمبر 2021 12:11 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. تطوير 4 مناطق صناعية بسوهاج وقنا بـ6 مليارات جنيه

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 12:05 ص
أخبار × 24 ساعة.. تطوير 4 مناطق صناعية بسوهاج وقنا بـ6 مليارات جنيه المجمعات الصناعية

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