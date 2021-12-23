التنمية المحلية: تطوير 4 مناطق صناعية بسوهاج وقنا باستثمارات 6 مليارات جنيه

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن برنامج تنمية صعيد مصر والذى يتم تنفيذه في محافظتى "سوهاج وقنا"، يعمل على تحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتطوير وترفيق المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الإنتاجية ذات الميزة التنافسية، وذلك بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة.

وكشف تقرير حديث لوزارة التنمية المحلية، أن برنامج تنمية صعيد مصر "سوهاج – قنا"، أن البرنامج عمل على ترفيق وتحديث 4 مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 6 مليار جنيه للمناطق الصناعية الأربع بالمحافظتين، كما تم إعداد خطة لتنفيذ 4 تكتلات اقتصادية بمحافظتي سوهاج وقنا وجاري إعداد خطة العمل لـ 4 تكتلات جدد بالمحافظتين بالإضافة إلى أربع تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا .

ففي محافظة سوهاج، بدأ البرنامج في شهر ديسمبر 2020 مشروع انشاء المنطقة الصناعية غرب جرجا، والذى تبلغ تكلفته نحو 1.8 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه في يونيو 2023، فيما تبلغ تكلفة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية غرب طهطا نحو 1.8 مليار جنيه أيضا.

وفى محافظة قنا، يجرى تنفيذ مشروع إنشاء المنطقة الصناعية بكلاحين، حيث بدأ المشروع في ديسمبر 2020 ومن المقرر الانتهاء منه في يونيو 2023، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، كما يجرى في نفس الوقت تنفيذ مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الهو، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها أيضا في يونيو 2023.

كما أشار التقرير إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أنتج عدد من الممارسات والأدوات و التي يمكن تعميمها في الفترة المقبلة وعددها 7 ممارسات، وهى التخطيط المحلى المتكامل ضمن النطاق الواسع للتنمية المحلية لتحسين سياسات ونهج الحكومة على المستوى المركزي وكذلك ممارساتها وبرامجها التنموية على المستوى المحلي ، والممارسة الثانية هي تحسين أنظمة تنفيذ المشروعات، ونظام إدارة الأصول وتحسين الإيرادات المحلية والممارسة الرابعة : التطوير المؤسسى وقدرات الإدارة المحلية والممارسة الخامسة : الدور الفعال للمحافظات في تعزيز وإدارة التنمية الاقتصادية ، والممارسة السادسة : الموازنة التنافسية القائمة على الأداء للمحافظات وتحسين نظام المتابعة والتقييم التنمويى، وآخر الممارسات معنية عن تعزيز الشفافية والمساءلة الاجتماعية واستجابة الإدارة المحلية.