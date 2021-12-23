إحصاء التعليم: لدينا 3243 مدرسة رسمية لغات يدرس بها مليون و297 ألف طالب

كتب محمود طه حسين

كشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى إحصاء رسمى لها، عن عدد المدارس الرسمية للغات على مستوى الجمهورية، موضحة أنه يوجد 3243 مدرسة رسمية للغات يدرس بها 1297926 طالب وطالبة، 46872 معلما من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإحصاء الإجمالي لإعداد للطلاب والمعلمين، موضحة أن عدد الطلاب للعام الدراسي 2021،2022، وصل إلى 25062294، منهم 12887853 بنين، و12174441 بنات، موزعين على 58807 مدرسة بواقع 539980 فصل دراسى، بينما وصلت عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين إلى 991969 معلما.

وكان صندوق صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اكد أنه جارى التنسيق مع هيئة البريد المصرى وشركة البريد المصرى وشركة فوري للبدء في تفعيل الخدمة بمنافذ الدفع لديهم، لطلاب الشهادات العامة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها 15 يناير المقبل.

وأوضح صندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية، فى خطاب له، انتهاء الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم من تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بتحصيل رسوم التقدم لامتحانات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى.

وكانت وزارة التربية والتعليم، سمحت للطلاب بسداد رسوم التقدم لامتحانات الإعدادية وامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية حال قيام الطالب بسداد المصروفات الدراسية كاملة دفعة واحدة أو سداد قسط واحد منها.