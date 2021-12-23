"الصحة" توضح موعد وأماكن طعوم شلل الأطفال ممن لهم موانع صحية

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة مستمرة فى استقبال الأطفال الذين لم يتلقوا تطعيم شلل الأطفال خلال أيام الحملة وعلى مدار الأيام الماضية لأسباب مرضية أو موانع صحية، وذلك اليوم وغدا.



وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع": تستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

وأضاف عبد الغفار، أن الحملة مجانية والطعم المستخدم هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يجرى تطعيم الطفل بنقطتين فى الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذى يسبب إعاقة مدى الحياة.

وأشار: نفذنا العديد من الأنشطة للحفاظ على مصر خالية من المرض ومنع دخول فيروس شلل الأطفال من الدول المتوطن بها المرض أو تلك المتأثرة بالتفشيات الوبائية.