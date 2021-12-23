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التنمية المحلية: اعتماد 8300 مشروع لتعمير صعيد مصر خلال 7 سنوات

الخميس، 23 ديسمبر 2021 05:49 م
التنمية المحلية: اعتماد 8300 مشروع لتعمير صعيد مصر خلال 7 سنوات مشروع تنموية لتعمير صعيد مصر - صورة أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك عددا من المشروعات الكبرى سيجرى افتتاحها فى محافظات الصعيد تباعا فى الفترة المقبلة، مضيفا أن الـ7 سنوات الماضية جرى تخصيص برنامج عمل لتنمية الصعيد، واعتماد 8300 مشروع لتعمير صعيد مصر. 
 
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى إم سى، أن تطوير الريف المصرى فى محافظات الصعيد ضمن مبادرة حياة كريمة تصل نسبتها إلى 65% فى المرحلة الأولى من المبادرة، لافتا إلى أن أكثر من 5 آلاف مشروع بالمرحلة الأولى ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 180 مليار جنيه حتى الآن.
 
وتابع، أن مشروعات التنمية المحلية فى محافظات الصعيد خلال السبع سنوات الماضية، بلغت 7.2 مليار جنيه، و30 مليار جنيه فى مشروعات البنية التحتية، وصرف 10 مليارات جنيه فى عدد من المشروعات، وكذلك تطوير قرية سمنود بـ1.1 مليار جنيه، وإجمالى المستهدف فى المرحلة الأولى 15 مليون مواطن بالصعيد، وكذلك رفع كفاءة 19 مستشفى بالصعيد.

خالد قاسم

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