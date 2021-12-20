تنفيذ 27 مشروع تغطية ورصف ورفع كفاءة طرق بالشرقية بتكلفة 227 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

إستعرض المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق بالشرقية ، مشروعات الرصف والتغطية ورفع الكفاءة والترميم والصيانة التي تم الإنتهاء منها خلال عام 2021 بمختلف مراكز ومدن المحافظة بإجمالي أطوال 75 كم وبتكلفة مالية بلغت 226 مليون و607 ألف جنيه وبيانها كالأتي

استكمال رصف طريق أبو الأخضر / العلاقمة (القطاع الأول) بطول 7 كم وبتكلفة 43 مليون و250 ألف جنيه ، استكمال رصف طريق أبو الأخضر / العلاقمة / المانسترلي (القطاع الثاني) بطول 7 كم وبتكلفة 24 مليون و300 ألف جنيه ، استكمال رصف طريق بلبيس / ميت جابر/ منيا القمح بطول 6 كم وبتكلفة 13 مليون و586 ألف جنيه ، استكمال رصف طريق اولاد صقر / صان الحجر بطول 3 كم وبتكلفة 37 مليون و984 ألف جنيه.

تنفيذ أعمال حماية الجسور بنطاق المحافظة بإجمالي اطوال 3 كم وبتكلفة 21 مليون و350 ألف جنيه، تنفيذ اعمال رصف ورفع كفاءة مدخل منيا القمح (شارعي سيد مرعي وسعد مرعي) بإجمالي أطوال 3 كم وبتكلفة 19 مليون و580 ألف جنيه.

تغطية ترعة عبد السلام المستجدة بطول 2.1 كم وبتكلفة 8 مليون و71 ألف جنيه ، استكمال اعمال رصف ورفع كفاءة مدخل مدينة أبو حماد بطول 1 كم وبتكلفة 2 مليون و823 ألف جنيه، رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بمدينة بلبيس بإجمالي اطوال 4 كم وبتكلفة 10 مليون و500 ألف جنيه، رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بمدينة القرين بإجمالي أطوال 3 كم وبتكلفة 6 مليون و601 ألف جنيه، استكمال رصف شارع سعد زغلول بمدينة فاقوس بطول 3كم وبتكلفة 4 مليون و573 ألف جنيه ،تغطية خليج خلوصي بجسر مصرف صان الحجر بطول 1.1 كم وبتكلفة 4 مليون و900 ألف جنيه، تغطية مصرف فرع منيا القمح بطول 200 متر وبتكلفة مليون و765 ألف جنيه.

- رصف ورفع كفاءة طريق أبو حاكم حتى طريق الأحرار بمركز الزقازيق بطول 700متر وبتكلفة 2 مليون و910 ألف جنيه، اعمال ترميم وصيانة لعدد من الشوارع الداخلية بمدينة الزقازيق بإجمالي اطوال 1 كم وبتكلفة مليون و970 ألف جنيه، تغطية خليج الرملية بطول 1.2 كم وبتكلفة 4 مليون جنيه.

رصف ورفع كفاءة شوارع (التجنيد – عمر شاهين – المستشفى العسكري – خلف استاد الزقازيق – مديرية الأمن) بإجمالي اطوال 3 كم وبتكلفة 5 مليون و250 ألف جنيه ،رصف شارع أبو نضارة بمدينة الزقازيق بطول 600 متر وبتكلفة مليون و460 ألف جنيه ، استكمال رصف شارع مدارس الشريف بمدينة الزقازيق بطول 1 كم وبتكلفة 975 ألف جنيه.

استكمال رصف طريق يعبيس بمركز الزقازيق بطول 500 م وبتكلفة مليون و250 ألف جنيه، تطوير مدخل مدينة بلبيس بطول 2 كم وبتكلفة مليون و591 ألف جنيه.

أعمال استكمال رصف ورفع كفاءة طريق منيا القمح / مشتول بطول 3 كم وبتكلفة 8 مليون و127 ألف جنيه، استكمال اعمال رصف ورفع كفاءة طريق فاقوس / الغزالي / أم عجرم / كوبري سليم بطول 2.5 كم وبتكلفة 9 مليون و623 ألف جنيه ،استكمال اعمال رصف ورفع كفاءة طريق جسر مصرف رمسيس بمركز الحسينية بطول 11 كم وبتكلفة 15 مليون و500 ألف جنيه، استكمال اعمال رصف ورفع كفاءة طريق دائري ههيا بطول 2 كم وبتكلفة 3 مليون و150 ألف جنيه، أعمال تغطية خليج أبو حاكم بطول 600متر وبتكلفة مليون و990 ألف جنيه.