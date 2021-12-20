محافظ الشرقية يتفقد شوارع مدينة منيا القمح ويأمر بسرعة إنجاز مشروعات الرصف

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عددا من شوارع مدينة منيا القمح للاطمئنان على سير العمل بالنوبتجيات والورديات المسائية وحالة المدينة من حيث النظافة وإزالة الإشغالات والتزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة، فضلاً عن متابعه نسب تنفيذ مشروعات الرصف والتجميل الجارية بالمدينة.

بدأ المحافظ جولته بشوارع جمعية المحافظة على القرآن الكريم وشارع المولد وشارع ميامى ووجيه أباظة وسيد مرعى، كما تفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بكورنيش المدينة الجديد بطول 1.2 كم بدءا من كوبرى هندسة الرى وصولا لكوبرى نادى المعلمين بتكلفة مليون جنيه.

شملت أعمال التطوير عمل صور خرسانى مزود بالحديد ورصف ببلاط الإنترلوك وإنشاء مقاعد رخامية للراحة والانتظار وزرع أعمدة كهربائية بشكل جمالى وإنشاء مطالع ومنازل على رصيف الممشى لسهولة حركة ذوى الهمم والقدرات، فضلا عن أعمال التشجير والتزيين بالورود لإضفاء اللمسة الجمالية التى تليق بمواطنى مدينة منيا القمح ومتنزها آمنا لهم، كما انتقل المحافظ لتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع ( القيسارية 400 م _شارع سعد زغلول1600م _شارع الحرية 1300م _الجمعية 800م _شارع المدارس 700م _شارع خليل الطوخى 750م) بتكلفة إجمالية تصل لــ34 مليون 282 ألف جنيه.

كلف المحافظ محمد عبدالوهاب بسرعه إنجاز أعمال التطوير الجارية وإنهاء الأعمال فى المواعيد المقررة حسب الجدول الزمنى للتنفيذ لسرعه دخولها الخدمة وتحقيق الاستفاده المنشودة منها لكل أبناء المدينة.

رافق المحافظ فى الجولة المهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية و محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح.