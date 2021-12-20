أيهما أفضل لإنقاص الوزن.. الريجيم منخفض الكربوهيدرات أم الدهون؟

كتبت مروة هريدى

الرغبة في تجربة خيارات النظام الغذائي الجديدة والخيارات الموجودة بالفعل لإنقاص الوزن أمر مفهوم، ومن المعروف أنه أثناء محاولة فقدان الوزن، من الضروري تقليل الكربوهيدرات والدهون غير الصحية وزيادة تناول البروتين حتى تزداد كتلة العضلات وتنقص الدهون.

وهناك نوعان أساسيان من الأنظمة الغذائية التي يجد الناس أنفسهم منجذبين إليها، وهما الدايت منخفض الدهون أو منخفض الكربوهيدرات، ولا يوجد بالفعل نظام غذائي محدد يمكن أن يساعد الجميع فى إنقاص الوزن لأنها تختلف وفقًا لطبيعة الجسم، ولكن إذا كنت لا تزال ترغب في تجربة أحد هذه الأنظمة الغذائية، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته عنها، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فعالة على المدى القصير

كلا النظامين منخفض الكربوهيدرات والدهون، فعالين لإنقاص الوزن على المدى القصير، فعندما تبدأ دايت معين فإنك فى البداية تقلل من السعرات الحرارية إما عن طريق تجنب الكربوهيدرات أو الدهون، وبشكل عام، ينخفض ​​استهلاك السعرات الحرارية مما يؤدي إلى فقدان الوزن، ومع ذلك، فإن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات سيساعدك بشكل أفضل لأن الكربوهيدرات تحتفظ بوزن الماء.

كلما زادت القيود .. زادت فرص الفشل

إذا كان الريجيم الذى تتبعه شديد التقييد، فإن فقدان الوزن لن يكون فعالًا على المدى الطويل، لأن النظام الغذائي المقيِّد ليس مستدامًا، بسبب الشعور بالملل والحرمان الذي يصاحب هذا التقييد فى الطعام، وبالتالي، يوصى باتباع دايت مستدام وأقل تقييدًا.

ونظرًا لأن لكل شخص طبيعة جسم مختلفة عن الآخرين، يجب تناول وجبات غذائية تناسب احتياجاتنا مع ضمان عدم حرمان الجسم من أي عناصر غذائية أساسية يحتاجها.

لا تؤثر جميع الكربوهيدرات أو الدهون على جسمك بنفس الطريقة، تختلف الكربوهيدرات في بعض الأطعمة عن تلك الموجودة في البعض الآخر، كما أن تأثيرها على الجسم يختلف أيضًا، وبالمثل مع الدهون، قد تتلف الدهون المشبعة الشرايين وتتسبب فى انسدادها، لكن الدهون غير المشبعة قد تعمل بشكل معاكس على جسمك، لذلك تأكد من إعطاء الأولوية لعادات الأكل الصحية والمستدامة بدلاً من اتباع نظام غذائي قصير المدى موجه لفقدان الوزن.

ما هو النظام الغذائي الأمثل لفقدان الوزن؟

بدلاً من اختيار استبعاد مجموعة كاملة من المغذيات الكبيرة من نظامك الغذائي، فمن المستحسن التأكد من العناصر الجيدة والسيئة لكلا المجموعتين، فبالنسبة للكربوهيدرات، فإنه يجب الاستغناء عن الأطعمة غير الصحية التي تعزز زيادة الوزن ولها آثار ضارة على الصحة واختيار الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، ونفس الوضع بالنسبة للدهون، يجب استبعاد الدهون المشبعة واستبادلها بالدهون غير المشبعة مثل الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة.



الدايت منخفض الدهون أم الكربوهيدرات